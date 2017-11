Ola Skarin är luttrad efter ännu en motgång: "Det är tråkigt minst sagt"

Det är tråkigt, minst sagt. Fast jag är inte överraskad. Det känns som om den rätta viljan saknats även denna gång, kommenterar han.

Sedan 2013 har Östersunds kommun och därmed renhållningschef Ola Skarin, varit med och jobbat för en biogasanläggning i Sundsvall. Med Östersund och Hudiksvall som delägare i bolaget.

– Vår biogasstrategi har funnits länge nu. Där målet hela tiden varit att förädla matavfall till biogas. Nu får vi se vilka lösningar som kan tänkas komma efter det här. Om biogasstrategin ska vara intakt eller förändras på något sätt, säger Ola Skarin.

– Vi har förvisso tillstånd att fortsätta kompostera och göra matjord av matavfallet, men det är ändå inte det som varit vårt slutmål.

D u låter nedstämd?

– Kanske inte rätta ordet. Jag är snarare luttrad och trodde nog att med 84 miljoner kronor i statliga bidrag som en grundplåt, skulle det kunna bli någonting denna gång, fortsätter han.

– Redan idag tar kommunen hand om 2 700 ton matavfall per år. Vi omhändertar det i en specialbyggd komposteringsanläggning på Gräfsåsen. Men det är mycket maskinhantering under processens gång. När avfallet läggs in, flyttas om i olika fack och efter cirka en månad strängläggs materialet i stora limpor, som täcks med presenningar.

– I slutänden blir det jord som vi för närvarande behöver för att täcklägga här på vår egen avfallsanläggning, men det var inte ursprungstanken, är Ola Skarins slutord.

