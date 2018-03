Östersundsbor bäst i landet på att samla in glasögon till behövande

I november förra året startade biståndsorganisationen Optiker utan gränser sin insamling av begagnade glasögon via Synoptiks butiker i landet. I slutet av mars åker organisationen till Peru för att utföra synundersökningar och prova ut glasögon till medmänniskor på plats.

Bland de insamlande butikerna i landet var det butiken i Östersund som samlade in klart flest – 5457 stycken. Nästan 2 000 fler glasögon än tvåan i Täby Centrum.

– Det är helt otroligt hur många glasögon vi fått in. En kund satt på bussen i 20 mil för att komma till butiken och skänka en hel påse glasögon, säger Emma Emtehed, butikschef på Synoptik i Östersund i ett pressmeddelande.

Totalt samlades det in 73 948 par glasögon i årets insamling över hela landet. Under förra året samlades det in 81 540 stycken. Då gick hjälpresan också till Peru.

