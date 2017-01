Överklagan mot förskoleplaner på Jägarvallen avslås

Det slås fast i ett beslut som kom på måndagen. Två privatpersoner hade överklagat planerna då de ansåg att deras fastighet skulle tappa i värde, då skolan planeras att byggas i två våningar i stället för bara en. De menade att de under sin köpeprocess fått uppgifter om att skolan enbart skulle byggas med en våning, men att byggplanerna ändrats.

Mark- och miljödomstolen anser dock inte kommunen begått något fel under planprocessen. De kan heller inte se att förslaget ändrats på något vis och menar dessutom att de två privatpersonerna inte skickat in något skriftligt yttrande till kommunen under planprocessen.

Domstolen avvisar därför överklagan.

