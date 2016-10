Per Åsling ger bankerna bakläxa: Kontanterna är deras ansvar

Per Åsling, från Trångsviken, är inte bara ordförande i skatteutskottet, utan även aktiv i gruppen Kontantupproret, som startades av förre rikspolischefen Björn Eriksson.

Kontantupproret är enligt egen beskrivning en rörelse där organisationer gått samman för att motverka storbankernas systematiska arbete för att ta död på kontanter som betalmedel.

Kontantupproret fick stora uppmärksamhet under sommaren då Pensionärernas riksorganisation lyckades samla in 139 064 namnunderskrifter med kravet att få fortsätta använda kontanter som betalningsmedel. Namnlistorna lämnades över till regeringen och finansmarknadsminister Per Bolund, och Per Åsling följer utvecklingen med stort intresse.

Han har själv besökt flera företagare som hamnar i kläm när bankerna lämnar landsbygden åt sitt öde, och han anser att situationen är ohållbar. Det hela eskalerar i höst då Handelsbanken lägger ned kontoren i Backe, Hoting, Föllinge och Mörsil.

– Hittills har det varit mest fokus på privatpersoner som hamnar i kläm när det gäller kontanthanteringen. Den andra sidan av myntet är företagarnas problem att leverera pengar. Det håller inte att de ska behöva köra så många mil med dagskassor. Jag har bland annat besökt handlaren i Lidsjöberg som måste åka ända till Strömsund två gånger i veckan med sin dagskassa, säger Per Åsling.

Han har därför tagit initiativ till en hearing i riksdagen, med förhoppningen att kontantansvaret ska redas ut en gång för alla. Och för honom är det alltså solklart att det är bankerna som måste få tydligare direktiv.

– Finansmarknadsminister Per Bolund måste klara ut det här, och sedan måste regeringen ge ett tydligt besked. Det är viktigt att politiska signalerna är klara. Jag har inget datum för hearingen ännu, men fokus ska vara på det svenska regelverket och hur det ska ändras så att alla har tillgång till kontanter på ett rimligt sätt.

Och du anser alltså inte att det är kommunernas ansvar att tillhandahålla kontanter?

– Nej, det är bankernas ansvar. Samtidigt är det bara att konstatera att allt fler banker lägger ned kontor ute i landet, och att det har lett till en ohållbar situation.