Polisen misstänker: samma tjuvar bakom senaste dagarnas inbrott i länet

Det första inbrottet skedde i Sveg natten mot tisdagen. Sedan följde flera inbrott längs en linje norrut. Tidsmässigt skulle det kunna vara samma gärningsman eller gärningsmän, enligt Per Thelin vid Östersundspolisen.

– Det stämmer ganska bra med tidpunkterna. Det började i Sveg, sedan var det ett inbrott i Torvalla, där man blev skrämd av larm. Sedan var det en man i Hammerdal som väcktes natten mot onsdag av att en okänd man stod på altanen, säger Per Thelin.

Under onsdagen skedde ett bostadsinbrott i Strömsund där tjuvarna stal kontanter och guld.

Tillvägagångssättet vid inbrotten är ungefär det samma.

– Man har tagit sig in via fönster, säger Per Thelin.

Vid ett av tillfällena verkar det som att man missat att det var folk hemma i huset. I Hammerdal vaknade en man vid 3-4-tiden på natten av att någon var på husets altan.

Han upptäckte en okänd man som snabbt stack därifrån. Vad den okände ville vet polisen förstås inte, men beteendet är misstänkt.

Om det är som polisen misstänker, att det är en eller flera inbrottstjuvar på stöldturné, skulle det kunna vara så att stölderna fortsätter i grannlänen. Några sådana tecken fanns inte vid polisens gemensamma möte under torsdagsmorgonen. Men polisen i grannlänen är informerade, enligt Per Thelin.

