Simon Sjödin: Wish är sanslöst överskattat och jag ska förklara varför

Postnords terminal på Arlanda svämmar över av prylar vi köper från Kina via tjänster som typ Wish.

Idén är genialisk. Du köper grejer direkt från fabrikerna utan mellanhand (ja, förutom Wish då) till ”billigare” priser.

Prylgalen som jag är (jag är ju ett barn av den tid vi lever) har jag testat den här tjänsten sedan en entusiastisk vän tipsat mig.

Jag är inte nöjd med resultatet.

Ärligt talat anser jag Wish vara sanslöst överskattat och jag ska förklara varför utifrån min egen erfarenhet.

Du sparar bara pengar om du hittar något du ändå skulle ha köpt billigare.

För det första: Skräp kontra bra-förhållandet är alldeles för dåligt. Man köper alldeles för mycket skräp för varje bra pryl man köper. Det innebär en dold pengakostnad eftersom man lägger pengar på något som kastas direkt i återvinningen.

För det andra: Det är inte alltid billigare! Jag kollade till exempel in en SSD-disk till min dator och upptäckte att den var billigare i Sverige och då fick man garanti. Vid varan visas också hur mycket man ”sparar” av att köpa den via Wish. Om man slår fram samma vara med till exempel prisjämföringssajter så märker man att dessa siffror ofta är helt galna.

För det tredje: Krångligt med garanti, omärkta och otestade elprylar (det har till exempel rapporterats om många importerade mobilladdare som brunnit). S- och CE-märkningen har kommit till av en anledning om man säger så...

De skulle ändå ha tillverkat-argumentet stämmer inte.

För det fjärde: Beskrivningen håller inte alltid vad den lovar! Jag köpte en micro-sd och kollade både en, två och tre gånger på beskrivningen att den skulle vara den snabbaste varianten. Jag fick ändå den långsammaste.

För det femte: Miljön! Grejerna ska ju tillverkas och varje pryl tär lite grand på miljön. För via Wish köper vi miljontals prylar från Kina som vi, krasst sett, inte skulle ha köpt annars. De måste tillverkas och sedan packas de in i var sitt paket och skickas hit till Sverige med flyg. 120 000 paket om dagen blir en hel del miljöpåverkan genom tillverkning och flyg.

Och nej! ”De skulle ändå ha tillverkas” stämmer inte. Köps fler prylar, så kommer fler att tillverkas. Så enkelt är det.

Med det sagt. Jag förstår mycket väl hur lätt det är att fastna i det här. Vi vill ju alla göra ett kap. Dessutom är Wish byggt på ett smart sätt som hela tiden lockar dig att köpa grejer: rabatter, gratis prylar som skickas mot fraktkostnad. Att vi dessutom sluppit betala moms på grejerna på grund av oenighet mellan Tullverket och Postnord har ju inte försvårat det hela heller (och inneburit förlorade momsintänkter för Sverige).

Jag skulle lätt ha fastnat i det här och har fått slita mig från Wish (delvis med hjälp av en rationell sambo). Men jag har efter övervägande bestämt mig att Wish inte är värt det varken ur penga- eller miljösynpunkt.

Och ärligt talat.

Du sparar bara pengar om man hittar något man ändå skulle ha köpt billigare.

Man sparar inte pengar om man köper prylar man ändå inte skulle ha köpt. Då spelar det ingen roll hur billiga de är.

Tidigare krönikor av Simon Sjödin:

iPhone X känner igen ansikten – början på ett bekvämare säkerhetstänk

Youtube är fantastiskt – tills du skruvar skruven i en spik

20-kilosmynt eller en digital valuta utan tyngd. Vad väljer du?