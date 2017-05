Simone From: Storsjöyran-aktuella Henrik Berggrens återuppståndelse är historisk innan den skett

Året är 2004. Jag är tretton år och promenerar längs strandkanten på Frösön. Ett stenkast därifrån, i badhusparken, står Broder Daniel med Henrik Berggren i spetsen på scenen i sommarmörkret. Bandet har då existerat i femton år men är helt nya i min värld.

Jag visste då inte mycket om bandet som fyra år senare skulle splittras av en tragisk anledning. Bandets gitarrist Anders Göthberg hade tagit sitt liv och på Way Out West i Göteborg kommande sommar stod de kvarvarande medlemmarna och tog farväl av Anders, fansen och en hel epok.

Mitt trettonåriga jag förstod dock att jag missade något stort där på andra sidan vattnet. Jag kände det genom Anders gitarr som ekade från badhusparken och på Henriks röst när han sjöng att vi alla är skuggor i låten "Shoreline" som efter det kom att leva ett eget liv. Jag förstod att Broder Daniel var något som jag skulle återvända till. Lagom till att tonåringen i mig vaknade upp ordentligt med en revolt som fick min stackars mamma att slita av sig håret.

Det enda som hördes var rykten om ett soloalbum och människor som skrönade "Spela Shoreline" i alla möjliga, och omöjliga, sammanhang

Året är 2011. Henrik Berggren ger sig ensam ut på turné och den här gången står jag längst fram och kramar om en vän som har tårar i ögonen. Det är nog inte förrän då som poletten ramlar ner ordentligt. Det är nog inte förrän jag ser ansiktet på min vän den här kvällen som jag inser vad Broder Daniel faktiskt har gjort för sina lyssnare och svensk musik överlag.

Bandet visade att de inte var som alla andra och det ledde i sin tur till att vi som inte kände oss som alla andra, äntligen hade någonting att identifiera oss med. Någonting att ta en stadig armkrok med när livets ångvällt rullade mot dig med full kraft.

Sedan blev det tyst. Det enda som hördes var rykten om ett soloalbum och människor som skrönade "Spela Shoreline" i alla möjliga, och omöjliga, sammanhang.

Flera år passerade utan att Sverige hörde någonting från Henrik Berggren. Men så kom den dagen, när mannen som uppnått en status som ingen tid någonsin kan sudda ut, plötsligt klev ut i våren från tystnaden och gav oss singeln "To my brother, Johnny".

Året har blivit 2017 och Henrik Berggren kommer återigen att stå på Jämtländsk mark. Denna gången med ett nytt album och en diagnos av kroniskt trötthetsyndrom. Han kommer att stå här framför oss med samma stjärnor som förr under ögonen men med någonting nytt att berätta.

Jag vet att vi som är där kommer vara med när det skrivs historia.

"Now I vow to never die again" sjunger han på det nya albumet och i ett uttalande säger han att skapandet av något vackert ger allt lidande en mening. Att ingenting har förändrats, men att stålet istället har härdats längs vägen.

Vad vet jag nu i förhand om spelningen på Storsjöyran, som är en av de få som Henrik Berggren gör i sommar? Inte mycket alls.

Men jag vet att vi som är där kommer vara med när det skrivs historia. För Henrik Berggren har återuppstått - not yet beaten by defeats.