Stor översvämning i Östersund – vägar vattendränkta i över 20 graders kyla

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 04:45 och det var villaägarna i kvarteret vid travet som upptäckte att det rann ut vatten på gatan.

I den 20-gradiga kylan bildades snabbt en tunn isskorpa på ytan som på vissa partier på gatan gjorde det nära på omöjligt att köra ut med bil.

– Det är ingen fara för villorna. Vattnet rinner inte in i husen, säger arbetsledaren Göran Wagenius från kommunens rör och nät- avdelning.

Vid 8-tiden hade han varit ute i flera timmar redan och gjorde var han kunde för att med spade försöka rensa modden från vattenbrunnarna så att vattnet kunde rinna undan.

– Jag vet inte när läckan kan vara lagad. Men eftersom det har runnit ut så mycket kommer det att vara lättare att riva upp asfalten, säger han.

Grävning av gatan för att komma åt att laga läckan är beställd under dagen.

Tills dess får de boende längs Hyggesvägen vada ut och in från sina garageuppfarter ut i issörjan på gatan.

Tidigare rapporterade op.se så här:

Enligt de första uppgifterna från räddningstjänsten kunde man konstatera att det rinner ut en massa vatten, men konstaterade att det inte var något som de kunde göra.

Vattenläckan gör det naturligtvis halt på platsen, men eftersom den inträffade under nattens timmar och det inte är någon omfattande ruljans av fordon och liknande under just denna tidpunkt så har inga tillbud inträffat i samband med läckan.

Räddningstjänst kontaktade Östersunds kommun och va-jouren som nu finns på plats och jobbar med saken. Enligt uppgift från Östersunds kommun så är framkomligheten begränsad på platsen.

Göran Wagenius, arbetsledare för rör och nät vid Östersunds kommun, är på plats vid läckan.

– Vi ska försöka täppa ett rörbrott inne på Hyggesvägen, säger han.

Men det är över 20 grader kallt, det är tjäle i marken och mycket vatten.

– Det är ju vinter och mycket snö och dagvattenbrunnarna är igentäppta, säger Wagenius.

Boende i det drabbade området har vatten, men det är inte samma tryck som tidigare.

– Vi kan inte ha fullt tryck för då fyller vi vägarna ännu mer med vatten, säger Göran Wagenius.

Det kan dock vara några som inte får något vatten alls.

– Men de får vatten av oss, säger han.

Nu väntar de på traktorer och hyvlar som ska börja ta bort snö och is.

– Sedan ska vi karva och hacka oss ner, säger Göran Wagenius

Det är i nuläget oklart när arbetet med att täta läckan kommer att vara klar.

Tidigare i veckan råkade Frösön ut för en akut vattenläcka på Frösön.

Kartan anger ungefärlig position.