Surfbukten nomineras till marknadsföringspris: "Sjukaste någonsin"

Priset heter "Placebrander of the year" och delas ut till sådana som på ett eller annat sätt främjar varumärket för en plats. Surfbukten har nominerats för sina försök att skapa en mötesplats i Östersund även under sommarsäsongen. Det faktum att SVT Sommarlov sänt därifrån lyfts fram som tecken på att man satt Östersund på kartan som sommardestination.

De som ligger bakom priset är organisationen Placebrander som jobbar med just platsutveckling och platsmarknadsföring.

På sin Facebook-sida skriver Surfbukten att nomineringen är "det sjukaste nånsin i vår 6-åriga historia" men menar också att det blir en tuff kamp då flera andra, stora aktörer nominerats.

Andra nominerade är bland andra den flytande scenen "En Flotte" i Skellefteå samt Svenska institutet för deras film "This is Sweden". Denna är gjord för att marknadsföra Sverige på ett internationellt plan.

På Placebranders hemsida kan man rösta på det bidrag man tycker bäst om. Prisutdelning kommer att ske 9 november i Växjö.

