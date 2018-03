Trångt om vårdplatser på sjukhuset på grund av influensan – patienter kan få vänta i timmar

Just nu är det trångt om vårdplatser på Östersunds sjukhus då de fått in många patienter med svår influensa. Det innebär att väntetiderna på akuten för patienter som inte bedöms som akut sjuka kan bli några timmar längre än väntat.

– Ja det stämmer, vi har trångt om vårdplatser just nu, säger Anna-Lena Högström, kommunikatör vid Region Jämtland Härjedalen.