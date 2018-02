Unik kyrkohistoria skrivs under Staare – biskopens nya stav invigs i Östersund

Biskopsstaven, eller Kräkla som den heter, är starkt kopplad till domkyrkan i Härnösand. Det är där den brukar invigas och också förvaras. Enda gången den kan lämna domkyrkan och Härnösand är när en ny biskop vigs. När biskopen reser så används annars en resestav.

Men den Kräkla som använts hittills börjar bli gammal, ostadig och är tung. Därför byts den ut till en ny. Biskop Eva Nordung Byström vill att den nya staven ska ha koppling till stiftet med skog, vatten och fjäll.

”Där skall självklart även vårt urfolk och deras symbolvärld finnas med. Det finns så många kopplingar mellan både naturen och kyrkans symboler och den samiska kulturen och symbolvärlden” skriver Nordung Byström i ett pressmeddelande.

Just den samiska kopplingen gör att biskopen anser att det passar bra att den nya kräklan invigs under en sydsamisk-svensk gudtjänst i Stora kyrkan på tisdag 6 februari klockan 14. Mitt under Staare som pågår.

Att invigningen sker någon annanstans än i domkyrkan är unikt enligt Eva Nordung Byström. Det gör också att Staare i Östersund 2018 blir avstampet i den nya biskopsstavens historia.

