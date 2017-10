Vallaskolans elever bjöds på klimatsmart street food

Under torsdagen serverades eleverna på Vallaskolan på Frösön klimatsmart vegetarisk wok under bar himmel. Måltiden serverades av kommunens måltidsservice under serviceförvaltningens flagg, skriver Östersunds kommun på sin hemsida.

Enligt Inga-Lill Vängman, som var en av fem kockar på tillagningsköket, serverade man mat till runt 700 personer i take away-boxar för att få lite känsla av street food, skriver kommunen på hemsidan.

Niklas Hamberg, kökschef gör Jämtlands gymnasium och Frösöns skolor, skriver på hemsidan att det är ett bra sätt att utveckla verksamheten genom att tillfälligt ändra det vanliga arbetssättet. Han skriver också att maträtter som tagits emot väl under veckan kan läggas in på den ordinarie skolmatsedeln som serveras på alla skolor, och enligt honom ska 50 procent av den serverade maten på skolorna vara ekologisk år 2020.