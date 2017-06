"Vissa ställer glasflaskor uppochner för att sparka av halsen på flaskan"

Fredrik Haglund jobbar som produktionsstöd på park- och fritidsavdelningen på Östersunds kommun. Han arbetar på avdelningen som städar offentlig miljö och allmänna parker i kommunen.

– Jag har jobbat som arbetsledare här i ett år. Att vara arbetsledare innebär att man tillsätter de som städar. Det är jag som bestämmer vilka som ska städa, vart och när de ska städa, förklarar Fredrik.

Det är Fredriks arbetslag som städar i kommunen under studenten. Under studenttiden städar de tillsammans med gruppen Renarstad. Renarstad är en grupp som, precis som Fredriks arbetslag, städar i kommunen, på allmänna platser under hela året.

– Vi brukar städa med Renarstad två veckor innan studenten och även dagen efter studentkvällen. När vi städar då brukar vi vara tio stycken från park- och fritidsavdelningen och femton stycken från Renarstad.

Under studenttiden brukar de städa varje morgon mellan 07:00 och 09:00 och dagen efter studenten brukar de börja samma tid och städa till 11:00. På mornarna brukar de främst få städa i Österängsparken, som är ett populärt ställe för studenter och andra ungdomar att umgås under studenttiden. De brukar även åka runt i stan för att se över de övriga stora stadsparkerna.

– Vi brukar få städa i bland annat Badhusparken, Kyrkparken och vid Björkbackaparken också. Men där brukar det inte alls vara lika mycket att städa som på Österäng, där är det alltid mest att göra.

Efter kvällarna brukar park- och fritidsavdelningen och Renarstad få städa upp mycket som man kan hitta efter en allmän fest, som burkar, flaskor, korkar och kapsyler. Men det vanligaste som städas upp under denna tid på året är glassplitter.

-Jag blev chockad förra året när jag såg hur mycket glassplitter det var i gräsmattorna på Österäng. Det är en allmän park så det är väldigt synd att ungdomarna inte kan ta hand om sitt eget skräp. Att plocka glassplitter i gräsmattor är inget vidare, men det får vi göra varje dag under studenttiden.

Det Fredrik och hans arbetslag tycker är mest synd är att det är många som bara lämnar kvar sitt skräp, trots att det ställs ut extra soptunnor och containrar för att det ska underlätta för de som ska städa.

– Vissa ställer glasflaskor uppochner för att sparka av halsen på flaskan, precis som att de gör det med vilja för att de vill att det ska vara riktigt mycket glassplitter att plocka upp. Man måste ta hänsyn till att hundägare och barn ska kunna vistas i parken, även fast man har haft fest där, säger Fredrik bestämt. Vi har polisanmält händelsen år efter år eftersom när det står avsparkade glasflaskor över en hel park är det näst intill ett brott. Vi måste göra någon slags insats, vi kan inte bara vakta ungdomarna, fortsätter han.

Fredrik hoppas verkligen att skolorna informerar inför studenten hur viktigt det är att man håller ordning efter sig på allmän plats.

– Allting vi pratar om är skattepengar som går åt. Studenten är en av de stökigaste tiderna på året och känslan av att folk bara lämnar sitt skräp efter sig och låter oss plocka upp är mindre roligt. Det är aldrig roligt att behöva plocka upp efter andra och jag tror att vi alla skulle föredra att inte behöva städa överhuvudtaget.

Det Fredrik vill att ungdomarna som vill fira studenten ska tänka på är att de ska ansvara för festandet.

– Det är allmänheten som får betala för det stökiga. Jag har själv tagit studenten och jag tycker att tiden är helt underbar. Jag tror dock aldrig att man gjort påverkan på den yttre världen när man tog studenten och jag har aldrig sätt maken till det jag såg förra året. Om alla tog eget ansvar skulle dessa problem gå att åtgärda, avlutar Fredrik Haglund.

Foto & Text: Natalie Amrén Eriksson

Bildtext: Arbetsledaren Fredrik Haglund ovanför Österängsparken, där studenterna brukar umgås de sista skolveckorna.