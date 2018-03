Östersundsillustratören med hundratusentals följare efterlyser näthyfs: "Varför skulle det vara mer okej online?"

Maria Björnbom Öberg inleder sin text, som hon publicerade på Facebook:

"Jag är ett stort fan av sociala medier, tycker det är underbart hur man kan få kontakt med andra människor och hur man kan dela med sig av sina tankar och det man gör och hitta sin publik. Men "damn it" för helvete, jag måste få ventilera angående denna dåliga attityd till andra människor. Det kryper in under huden på mig och jag blir både arg och ledsen då jag ser hur det skrivs ibland."

Varför skrev du texten?

– Jag hade precis suttit och svarat på kommentarer på min Youtubekanal och Instagram. Jag kände mig som en jobbig storasyster som satt och moraliserade över hur yngre uttrycker sig. Jag funderade på vilka syrliga kommentarer som var värt att svaras på för att ta diskussionen med, eller om de skulle ignoreras och vilka jag skulle plocka bort helt. Jag kände att jag behövde ventilera mig lite efter det.

Hur tycker du att klimatet är på internet? Har det förändrats?

– Då jag var yngre hade jag inte tillgång till internet på samma sätt som unga har idag och det var inte alls lika vanligt att dela med sig på samma sätt som det är idag. Nu är det så mycket mer tillgängligt och så stor del av vår vardag. Jag får in mer och mer kommentarer från väldigt unga personer och med det kommer fler kommentarer, både trevliga och otrevliga.

Du skriver att du tappat hoppet om vuxna som "skriver skit", men att det är barn som också uttrycker sig hatiskt. Hur märker du att minderåriga skriver och mobbar?

– Då jag går igenom mina kommentarer och det dyker det upp något som är lite extra argt brukar jag ibland gå in på deras sida för att se vad det är för person. Ett och annat troll räknar jag med, men just då jag märker att de är yngre som kommenterat tar det på ett annat vis än när vuxna beter sig dålig online.

– Jag får intrycket att barn ofta inte riktigt kan skilja på konstruktiv kritik och elaka anmärkningar och att det är liten tolerans för att något sticker ut eller är annorlunda mot den som kommenterar. Det känns som det ofta är väldigt starka känslor kring väldigt triviala saker. Ibland använder de sig av formuleringar som "inget illa menat men..." och sen kommer en förolämpning flygande eller att de börjar med en förolämpning och avslutar med ett "är bara ärlig", som att det skulle förmildra faktumet att de skriver elaka saker.

Du skrev: "Internet kan vara awesome och ett bra kreativt verktyg så jag tror inte på någon typ av totalförbud". Motståndare till att barn ska röra sitt fritt på internet vill gärna moralisera över hur långt nätet når. Hur ser du på internet och hur förhåller du dig till det?

– Internet är stort och personligen tycker jag inte att alla delar av internet är lämpliga för yngre personer. Det beror helt på hur det används. Jag älskar dock hur en kan ta del av andra människors erfarenheter, tankar och kunskap.

Maria menar att vi ibland är lite väl hårda och moraliserande när vi talar om det mörka med internet. Men att vi ändå måste börja ha samma regler på nätet som i resten av världen.

– Jag läser lite då och då kommentarer om att om man inte tål att höra vad andra säger åt en online ska man inte vara online. Ungefär som den som ger sig in i leken får leken tåla. Det ger mig en sur bismak i munnen. Vi accepterar inte att i våra hem eller på vår arbetsplats utsättas för sådant beteende, varför skulle det vara mer okej online?

