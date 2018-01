Quicklund efter travskandalen: "Förstår att det blir reaktioner"

Läs mer om söndagens trav här: Irritation och ilska under Östersunds Grand Slam 75: "Stor skandal"

Det var i Avdelning 3 i Grand Slam 75 incidenterna inträffade. Flera ekipage påstår sig ha missat signalen som förkunnade att starten skulle tas om och hann köra nästan 800 meter. Travbanechefen Jan Quicklund gav sin syn på händelserna till Travronden.

– Man har uppfattat omstart sent och då går startbilsvingarna in per automatik och lampan lyser för omstart, säger han och fortsätter:

– Jag har pratat med de som sköter tekniken och även med funktionärer. Ljudet ska ha fungerat och det har inte varit något tekniskt problem. Folk har hört omstartssignalen på stallbacken bland annat.

Det finns ändå information om att vissa kuskar inte hörde signalen alls.– Det kan jag inte säga emot. Jag kan bara säga det som teknikerna har sagt till mig.

Irritationen var mycket stor på de ansvariga och många hårda ord fälldes efter händelsen.

– Vad är det här för jippo, ska en av kuskarna ha sagt när han vände upp efter signalen.

Quicklund menar att det som felade under söndagen på Östersundstravet inte berodde på några tekniska missar – utan på den mänskliga faktorn.– Man får titta på vad man kunde ha gjort. Hur kunde man agerat? Det är att speakern borde ha gått ut och påpekat att det är omstart när han ser att hästarna går i tävlingsfart, säger han till travtidningen och tillägger:

– Där anser jag att huvudfelet är, men alla gör fel någon gång. Jag förstår att det blir reaktioner. Det här var inte roligt för någon och framför allt inte för hästägarna.

Läs mer om söndagens trav här: Irritation och ilska under Östersunds Grand Slam 75: "Stor skandal"