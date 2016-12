Bispgården ett slagfält i fiberkriget – bybor drabbas när företag slåss om kunderna

Det är något av ett nödrop som kommer via Maud Herkules. Hon säger att många i Bispgården är bekymrade över situationen som uppstått med fiberutbyggnaden. Och den som färdas genom samhället kan knappast undgå att se vad det handlar om. I södra delarna av tätorten står det nämligen skyltar uppställda vid vart och varannat hus, där det växlar flitigt mellan IP Only och Servanet. Blandat blåa och röda skyltar – alla med det tydliga budskapet: Här är fiber på väg.

Frågan är bara när och hur?

För bakom fasaderna snurrar nämligen frågetecknen, enligt Maud Herkules. Hon säger att folk i Bispgården måste få klarhet kring villkoren, och att Ragunda kommun snarast måste ta tag i situationen. Hon får dagligen samtal från människor som undrar hur det egentligen går med fibern.

– Nu blir det på många sätt privatpersoner, föreningar och ideella krafter som blir utsatta, och det är inte ok när det handlar om överlevnadsfrågor som bredband, säger Maud Herkules.

Hon har själv bredband på kontoret i centrala Bispgården, där ett antal flerbostadshus redan blivit anslutna till fibern. Däremot har hon inga förhoppningar om att få bredband hem till släktgården i Västerede inom den närmaste framtiden.

Enligt henne uppstod problemet med "fiberkriget" när folk plötsligt kunde välja mellan flera olika fiberleverantörer.

– Servanet, som Ragunda kommun är delägare i, har som målsättning att tillhandahålla fiber i hela kommunen. De har redan kommit en bra bit på väg, och nästa steg var att ta itu med Bispgården för att knyta ihop hela nätet. Då poppar IP Only upp med en aggressiv säljkampanj i ett begränsat område längs väg 86 och 87 där det är enklast att dra fiber. De plockar helt enkelt russinen ur kakan i Bispgårdenområdet, och då väcks oron att hushållen utanför själva tätorten ska bli utan fiber.

Hon ifrågasätter också det avtal som IP Only gör med sina kunder. Konsumentverket har tagit emot flera anmälningar där bolaget kritiseras för att binda upp kunderna i 24 månader, utan garantier att fiber ska installeras under tiden, och att det kostar 9 800 kronor om man vill säga upp avtalet. Då blir det också, enligt Maud Herkules, svårt att välja någon annan leverantör under tiden, även om de skulle ligga längre fram i utbyggnaden.

– Många har upplevt att valet stod mellan att få fiber via IP-Only eller att bli utan, och de har därmed valt att skriva under trots dåliga villkor. När man sedan förstått att Servanet är kvar på banan så har det varit försent att häva avtalet. Man utgår från att det enda återstående alternativet är att göra en avbeställning mot en avgift på närmare 10 000 kronor, vilket många inte har råd med och därför gör man ingenting, säger hon.

Maud Herkules konstaterar att det hela är en komplex situation, och hon vädjar till alla inblandade parter att vara tydliga med information hädanefter.

– Det här fiberkriget ställer till det för folk, och så får det helt enkelt inte vara.

