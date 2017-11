INSÄNDARE: All heder till dig, Bo Bergström

Jag håller fullt med Bo Bergström – man borde hellre applådera en revisor som tar sitt uppdrag på allvar och ser vad skattepengarna går till och hur de används, så det inte står i strid med fattade beslut och regelverk.

DEBATT: Bo Bergström: Här är frågorna jag inte fick ställa vid Ragundas kommunfullmäktige (17 november)

Men i Ragunda ska intet ifrågasättas tydligen. Man ska bara skriva under revisionsrapporten och rätta in sig under ordföranderevisorn och tycka unisont som de andra.

Heder åt dig Bo som törs och vill ifrågasätta, hoppas du orkar med trots allt motstånd. Har själv varit revisor och vet hur tufft det kan vara, man ifrågasätts ständigt. Det är tydligen ordningsmannens dilemma när han är omgiven av rymliga samveten och personer i avsaknad av självkritik och kunskap i förvaltning.

Revisorn