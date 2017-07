Kommunens varning blev vändpunkten för Gun-Marie Persson – nu gör hon som hon vill

Diffuserat ljus i ett växthus i Bispgården, ett mjukt ljus som gör kontraster otydliga och trycker bort skuggorna. Det är där hon sitter, framför tomatplantorna som i år planterades sent i jorden. Runt henne, på utsidan av växthuset finns gräs som vissnat och gräs som växer starkt med nyansen av grönt som bara riktigt visar sig för ögat när det duggregnar. Så är det nog med Gun-Marie Persson också. Visst finns det några saker i livet som vissnade, men det mesta växer och gror för henne.

Det är nu nästan ett år sedan hon stod på kommunfullmäktige i Ragunda och höll sin avrapportering där hon sa: ”Det är som att be mig springa tio mil i träskor, och lyckas. Det gör jag inte. Jag vill så mycket mer.”

Men vad är det hon vill då? Och hur kommer det sig att en sådan engagerad person som hon kunde få en varning av Ragunda Kommun?

Hon tog av sig träskorna och satte på sig joggingskorna, för som hon själv säger så springer hon mycket snabbare nu. Det har alltid varit turismen som drivit henne. Med farmor Anna som förebild och med en uppväxt i en skogs och jordbrukarfamilj i Hammarstrand blev steget att gå från kommunanställd till egen företagare inte svårt att ta för Gun-Marie. Hon började jobba för Destination Ragundadalen 2008 då kommunen la ut den på näringen istället för att driva den själv. När kommunen bad de ta över Döda fallet och senare även Thailändska paviljongen gick det inte ihop ekonomiskt. Gun-Marie blev av Jamtli erbjuden att gå in i Världsarvsbolaget som vd på 50 procent. Hon tog uppdraget plus att hon skötte marknadsföringen för Destinationen. Helt plötsligt, mitt under säsongen beslöt kommunen att ta över Destinationen själva.

– Det var struligt, ingen ansvarade och ingen brydde sig. Det var otydligt vem som var chef.

Från början fanns inget schema och de fick order om att byta pass med varandra för att täcka upp bemanning på Paviljongen och Döda fallet. Gun-Marie som fortfarande hade sitt uppdrag från Jamtli att bygga upp en digital mötesplats där de ville koppla in andra världsarv i en lärandeprocess, fick veta en fredag att hon kunde träffa skogsministern i Thailand måndagen efter. Hon bokade resa och åkte dit i fyra dagar. Hon meddelade Jamtli och politikerna detta och såg till att byta pass så att det fanns bemanning.

– När jag kom tillbaka förstod jag direkt att det inte var ok, kommunhuset med tjänstemännen var i uppror. De hade svårt att hålla isär mina två roller, säger Gun-Marie.

I dag säger hon att om hon vetat vilka konsekvenser resan skulle få, så skulle hon ha meddelat tjänstemännen. Tre veckor efter att hon slutat på kommunen fick hon en varning.

– Om det är något du verkligen vill göra, som du brinner för men du har motstånd runt dig, då gör man det ändå. Man vågar. Det går inte ljuga för sig själv och gå till jobbet och tro att man ska få till resultat när man inte mår bra. Och får man inte bekräftelse av chefer, om de behandlar en som om man inte finns, då ska man inte vara där. Det slutar med att man blir sjuk.

Gun-Marie hävdade att man inte kunde ge en varning till någon som redan slutat. Men varningen kvarstod.

– Ett tag var jag besviken och ledsen, det här var ju mitt kall.

TV: Gun-Marie Persson ger sina tre nycklar till framgång

I ett thailändskt hem finns alltid tre saker, en Buddha, en bild på kungen och en bild på kung Chulalongkorn. Så även i Gun-Maries hem. På hennes handled har hon ett armband från en munk där hon önskat lycka för en ö i Thailand som hon är med och utvecklar. De senaste 15 månaderna har hon varit i Thailand fem gånger. Hon har startat företag med Chai Kayankarn som heter Ragunda Red Granite. Numera gör hon allt det som hon ville göra när hon var på kommunen, nu utan bromsklossar.

– Just nu omger jag mig med människor som är öppensinnade, som har bra energier. Nu är jag fri att utveckla vad jag vill. Jag har sett vilken tillväxtmotor Thailändska paviljongen skulle kunna bli för Ragundadalen.

Företaget hon startat förmedlar kontakt mellan svenska företag som vill etablera sig i Thailand eller göra affärer där. De har skapat ett stort nätverk i båda länderna och just nu har de blivit ett resebolag också. I juli kommer 19 turister från Thailand till Sverige där det avslutande besöket är Thailändska paviljongen.

Företaget är ungt, endast sex månader, men arbetsmetoden är redan satt, involvera många människor. Så när Gun-Marie fick möjlighet att arrendera en ö i Thailand tog hon den. Hon har involverat Magnus Gunnarsson på Virvelkraft som ska åka dit i höst och bygga upp ett retreat-center. Just nu står han utanför växthuset och limmar ihop trä till scenen för festivalen som ska hållas vid Thailändska Paviljongen i Utanede 18–22 juli. En festival som Gun-Marie tillsammans med nio andra företag ska hålla i fem år.

Det här är bara början av ett företag som vill växa. Kanske är det som med tomatplantorna, det som såtts lite sent kan ändå ta sig, speciellt om man lever i ett växthus med diffuserat ljus.

