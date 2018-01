Man döms till fängelse efter knivattack under bråk om internetuppkoppling

Den 5 december blev det ett stort polispådrag på en ort i Ragunda kommun. Polispatruller både från Jämtlands och Västernorrland kom till platsen.

Snart visade det sig att en man var svårt knivskuren efter ett bråk. En man i 20-årsåldern greps, häktades och senare åtalades för försök till dråp, alternativt grov misshandel.

Den knivskurne mannen och den nu dömde mannen bodde i var sin lägenhet och delade sin internetuppkoppling via en router som stod i den dömde mannens bostad. Den uppkopplingen delades av flera boende.

På kvällen för attacken, hade den dömde mannen kallat in till ett möte om att fördela internetkostnaderna. Ett flertal personer dök upp, bland annat den man som skulle bli knivskuren.

Diskussionen övergick till gräl mellan två av männen och under det gick den dömde mannen och hämtade en kökskniv. Den stöttes in i den andre mannens buk, som föll ihop med livshotande skador.

Den knivskurne mannen fördes till Östersunds sjukhus där han opererades för de svåra skadorna.

Polisen grep mannen med kniven direkt och han har sedan dess först suttit anhållen och sedan häktad fram till domstolsförhandlingarna.

Under rättegången säger den knivskurne mannen att de två var bekanta och hade inget otalt med varandra. När han hade kommit in i mannens lägenhet var det redan en het diskussion om hur mycket var och en skulle betala. Diskussionen gick över till gräl mellan mannen och den dömde som sedan gick över att han fick ett knytnävsslag, skallades och sedan kniven i magen. De ska under tumultet båda har hamnat på golvet. Enligt den knivskurne hade de andra försökt gå mellan för att stoppa bråket.

Den dömde mannen menade dock att det hela var en olyckshändelse. Under bråket så sa den knivskurne att han skulle ta routern till sin lägenhet. Den dömde mannen ska då ha hämtat en kniv för att skära upp buntbandet till kablarna så att han skulle kunna ta med den. Enligt den dömde ska den knivskurne ha hetsat på honom och tagit tag i honom. De snubblade under tumultet och mannen ramlade över honom och fick kniven i magen.

Han förnekar att han slagit och skallat den knivskurne mannen.

Vittnen i rätten beskriver grälet, bråket och att de faller till golvet och att de försöker gå mellan. Kniven tas från den dömde mannen efter knivhugget.

Domstolen resonerar om huruvida knivhugget var gjort med vilja eller olyckshändelse. Tingsrätten menar att vittnesmålen målar upp en bild av att den dömde var betydligt mer upprörd än han själv vill ge sken av. De visar också att de två männens handgripliga bråk var längre än vad den dömde ville ge sken av. Det är också den dömde mannen som började bråket menar domstolen.

Enligt domstolen så är den knivskurnes berättelse detaljerad och återhållsam och att den, tillsammans med de andra vittnesmålen, styrker att han fick slagen och knivhugget medan de fortfarande stod upp.

Däremot tycker inte domstolen att det finns bevis som visar att mannen ville döda, men väl att skada. Därför döms mannen för grov misshandel istället för försök till dråp.

När det gäller straffet, så konstaterar tingsrätten att den dömde mannen är tidigare ostraffad och att något annat straff än fängelse är att tänka på. Mannen döms därmed till 1,5 års fängelse, vilket är minimum för grov misshandel.

Han ska också betala skadestånd till den knivskurne mannen.

