Rapport från Hjärt-lungfonden visar: Jämtland är det län i Norrland med lägst antal hjärtinfarkter

Antalet hjärtinfarkter i Sverige har fortsatt att minska, enligt Hjärt-lungfondens hjärtrapport för 2016. Totalt var det 27 242 personer som drabbades under 2015. Två orsaker till minskningen är enlig rapporten att det är färre som röker i dag och att blodfettsnivåerna hos befolkningen är lägre i dag än för 30 år sedan.

I rapporten står att under 2015 var det 31 999 personer, 35,2 procent av samtliga avlidna, dog till följd av hjärt-kärlsjukdom, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Siffrorna för antalet som dog med hjärtinfarkt som underliggande orsak var 6 639. I sin rapport skriver Hjärt-lungfonden att andelen som dör efter akut hjärtinfarkt har minskat med 37 procent de senaste 20 åren.

Antal hjärtinfarkter per 100 000 invånare i Jämtlands län ligger på strax under 400. Antalet avlidna i hjärtinfarkt per 100 000 invånare ligger kring 100- strecket. Det är något över rikssnittet men lägre än i övriga norrlandslän.

Generellt är siffrorna också högre i så kallade skogslän än i storstadslän, enligt rapporten.

Vidare beräknas en av fem i Sverige ha högt blodtryck. Det är en av riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar. Diabetes, övervikt och rökning är andra riskfaktorer.

Enligt rapporten har förekomsten av diabetes varit nästan konstant senaste tio åren men antalet invånare med högt blodtryck har ökat. Inom åldersgruppen personer 65-84 år har hälften av alla högt blodtryck. Den siffran har stigit från 39 till 48 procent från 2004 till 2015.

1,8 miljoner svenskar, 19 procent, lever med någon form av hjärt-kärlsjukdomar, enligt Hjärtrapporten 2016.