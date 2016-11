Region Jämtland Härjedalen polisanmäler hot mot anställd och höjer säkerheten på arbetsplatsen

Enligt Region JH:s polisanmälan har den anställde under lång tid utsatts för en mycket stor mängd meddelanden av obehaglig karaktär. Under perioden 2012-2015 skickade den misstänkte ett stort antal mejl och under 2016 har antalet sms ökat och uppgår till ett hundratal.

I de senaste sms:en uttrycker avsändaren någon slags nedräkning, till exempel "1 v kvar" och "6 dagar kvar". Företrädare för Region JH har kontaktat avsändaren för att höra vad som avses. Enligt anmälan hade inte avsändaren något svar, men hungerstrejk och skyltning hade nämnts i förbifarten.

Avsändaren har upprepade gånger uppmanats att sluta skicka meddelanden och har också i en del fall blivit hänvisad till andra instanser i organisationen för att få svar på de frågor som ibland ställs.

Region JH har vidtagit åtgärder på arbetsplatsen där den drabbade jobbar för att utöka skyddet för de anställda.

Polisanmälan gäller misstänkt olaga hot/ofredande och/eller trakasserier mot den anställde. I anmälan önskar Region JH också att kontaktförbud utfärdas i avvaktan på utredning och eventuellt åtal.

