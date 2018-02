Risk för skador på hustak vid stora snömängder – så skottar du taket på ett säkert sätt

De största riskerna för skador på taket infinner sig, enligt Folksams skadeförebyggare Erik Arvidsson, när temperaturerna sjunker och snön blir allt tyngre, vilket ökar risken för snötrycksskador.

– Det finns risk att all den snö som fallit blir extra tung, speciellt om det följs av något varmare väder de efterkommande dagarna, säger Erik Arvidsson i ett pressmeddelande.

I dag ska en vanlig villa som är byggd enligt Boverkets rådande byggnorm tåla tyngden från normalt snöväder. Enligt Erik Arvidsson kan det däremot uppstå problem om det samlas mycket snö på en del av taket, till exempel mellan huvudbyggnaden och ett lågt liggande altantak eller om det driver mycket snö på läsidan av taket. Då kan det vara bra att hålla undan snön och skotta.

– Boverket har regler för hur stora snölaster ett tak ska tåla. Reglerna varierar från norr till söder och efter den senaste uppdateringen så ska nybyggda tak tåla större snölast än tidigare, säger Erik Arvidsson i pressmeddelandet.

Det finns enligt Erik Arvidsson också risker med att det bildas is vid utblåsningshuven på tak på grund av att varm luft smälter omkringliggande snö. Det kan då byggas en ”iskaka” som blir bredare och tjockare och vid tillräckligt tjock is finns risken att smältvattnet rinner baklänges in under takpannorna.

– Det allra viktigaste är dock att inte ta risker när man skottar på tak. Säkerheten är självfallet viktig för den som skottar, men även för de som vistas nere på marken. Att jobba på ett tak är alltid farligt men på vintern gör snö, is, kyla och blåst arbetet extra svårt. Därför är det viktigt att använda ordentliga skyddsanordningar, säger Erik Arvidsson i pressmeddelandet.

Folksams råd vid snöskottning på tak

Helst bör du låta professionella snöröjare sköta snöskottningen.

Använd en skyffel som inte skadar taket. En metallskyffel skadar lätt takbeläggningen.

Om det är mycket snö; skotta av i lager. Om man till exempel bara skottar av halva taket så kan det bli snedbelastning och skada bärande konstruktion.

