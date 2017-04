Skogskampanj stoppas efter terrorattacken

Terrorattacken i fredags gör att de ansvariga beslutat att tillfälligt ta ner delar av kampanjen som drivs för att främja den svenska skogsnäringen. Anledningen är att vissa budskap kan få en annan betydelse efter den traumatiska händelsen i Stockholm.

På kampanjwebben står det: "I en stund då Stockholm och svenska folket sluter upp och står enade i sorgen över det som inträffat så inser vi att delar av kampanjens budskap – framförallt de som handlar om Stockholm och fredagar – nu kan misstolkas och upplevas som okänsliga."

Svenska skogen gör nu allt för att byta budskapen.

Kampanjen drivs under 3 - 5 år av skogsbolag och skogliga intresseorganisationer. Enligt ATL finansieras den av skogsnäringen samt av alla som levererar in virke till industrin, genom att det dras några öre per kubikmeter.

LEDARE Marcus Persson: Skogstokiga Greenpeace hotar det svenska skogsbruket