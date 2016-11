SMHI varnar för hårda vindar och kraftig nederbörd i länsfjällen

Enligt varningen kan det under lördagen blåsa västlig vind mellan 14 till 18 meter per sekund på sina håll på kalfjället. Dessa vindbyar förväntas avta något under dagen för att sedan ta fart igen och framåt kvällen kan vindstyrkorna nå upp till 15-20 meter per sekund. Snöfall och snödrev kan förekomma.

Regnet som fallit kan också komma att frysa på under lördagen vilket kan orsaka halka på vägbanorna.

Vindarna tros avta under söndagsförmiddagen.

----

Läs mer:

Snön har börjat gå över till regn i fjällen – är på väg in i resten av länet

Så många mil saltas i Jämtland: "Vi saltar bara vägar där sand inte fungerar"

Gigantiskt gensvar mot saltet – 150 namn i timmen strömmar in på hans lista