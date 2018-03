Efter expeditionen i undervattensgrottan – "En fullständig succé"

Dolinsjögrottan, den en ena av de två underjordiska grottorna som teamet dyker i är Sveriges längsta undervattensgrotta och en av världens 100 längsta av sitt slag. I år var elfte året som Expedition Bjurälven slog upp sitt läger i Stora Blåsjön i de nordvästra delarna av Strömsunds kommun. Det kom att bli ett särskilt lyckat år då 100 färska metrar kunde ritas in på kartan över Dolinsjögrottan som nu mäter omkring 2400 meter. Grottans förgreningar sträcker sig sydväst om Dolinsjön.

Även i Bjurälvsgrottan fann dykarna outforskade utrymmen som kan uppmätas till mellan 40 och 80 meter.

Utöver att få lägga till nya sträckningar på de kända grottorna hittades även en helt ny undervattensgrotta som tidigare inte varit känd. Längden på denna kunde kartläggas till 100 meter och med ett djup på 20 meter.

Den nya grottan gavs namnet "Köldhålet" med anledning av de bistra väderförhållanden som rådde under expeditionen. Under de tio dagar som grottforskningen genomfördes fick de inblandade tampas med temperaturer som bitvis sjönk till under 30 minusgrader.