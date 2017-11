Fiberuppkoppling i Frostviken dröjer - risk för radioskugga när kopparnätet stängs ned

Trots att fiberkablarna ligger färdiga i marken längs Stekenjokkvägen har Frostvikenborna ingen tillgång till bredband. Många oroas över att inte hinna ansluta sig innan kopparnätet för fast telefoni stängs ned i maj nästa år. Och det är befogat. Nu görs hårda prioriteringar av vilka som ska anslutas först.

Arbetet med att dra bredbandsfiber inleddes redan 2015, i samband med renoveringen av Stekenjokkvägen. Sedan några veckor är det färdigdraget ända fram till länsgränsen och Trafikverket har tillslut godkänt hur kabeln dragits vid vägbroarna. Men nu när vintern står för dörren är det omöjligt att hinna med att ansluta alla som anmält sitt intresse. Det säger Mattias Strömqvist på Servanet, det kommunägda bolag som genomför fiberutbyggnaden.

Det finns flera anledningar till de kraftiga förseningarna. Den första tidsplanen sprack eftersom markarbetena var mer komplicerade än väntat. Den vassa skiffern klämde sönder rören som fibern ligger i och mycket fick göras om. Dessutom gick åsikterna gick isär om dragningen vid vägbroarna. Trafikverket ville att det skulle borras hål under vattendragen, men entreprenören ansåg att det var onödigt komplicerat och fick tillslut gehör för det. Men det blev lång väntan på att få dragningarna godkända och där sprack den andra tidplanen. Till det ska läggas att grävarbeten inte är tillåtna under en ganska lång period av sommarhalvåret när växtlivet är skyddat. Att tjälen tar ett tidigt grepp om hösten och går ur jorden sent om våren gör att grävsäsongen i praktiken bara är några veckor på ett helt år. Och med en sådan snäv tidtabell blev det kraschlandning i Trafikverkets handläggningstider. De speciella förutsättningarna i den här delen av landet hade ingen inverkan på det.

Tillgång till bredband påverkar livet för folk i bygden: det mobila nätet är tämligen svajigt och möjligheten till IP-telefoni är viktig för kommunikationen och tryggheten.

– Jag förstår dem som är arga och besvikna, säger Mattias Strömqvist. Mer kunskap om geologin och klimatet i området hade kunnat ge en hållbar tidsplan och bättre information till alla som anmält intresse för uppkoppling, medger han.

Misslyckandet att hålla tidtabellen tvingar fram stenhårda prioriteringar; skola, företag, hälsocentral och mataffär. Det är tveksamt om det 40-tal kunder som idag har ADSL-uppkoppling kommer att hinna anslutas till fiber innan sista maj nästa år, när kopparnätet stängs ned.

Servanet håller på att titta på en tillfällig lösning med radiolänk och antenner.

– Vi tänker inte lämna någon i sticket, lovar Mattias Strömqvist.

Mer från Strömsunds kommun:

Han blir ny vd för Jämtlandsvärme

Orkanvindar på Stekenjokk

Han blir ny vd för Strömsunds utvecklingsbolag