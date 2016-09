Glädje i Strömsund – första spadtaget för nya idrottshallen

– Det här är faktiskt samma spade som användes för att ta det första spadtaget på Dunderhallen 1993, så det är idrottshistoria vi upplever just nu, säger glada kommunalrådet Göran Bergström (S).

Han stod där i gråvädret och sken på grusytan bredvid Dunderhallen. Snart rullar maskinerna in för att påbörja 20-miljonersbygget, och 25 augusti nästa år ska det bli invigning under betydligt mer glamourösa former än under fredagen.

Vid sin sida hade han Attacus platschef Agust Gärdeman och vd Henric Kindblom, samt Håkan Espmark från IFK Strömsund. Attacus vann upphandlingen om hallbygget, och kommer att sköta totalentreprenaden med hjälp av lokala entereprenörer. Redan under måndagen kommer markabetena att inledas, och om allt går enligt planerna är står hallen färdig innan semestern 2017, alltså i god tid innan invigningen.

– Vi kommer att bygga taket och väggarna först, och därefter gjuta grunden. Vi har stor respekt för vintern i Jämtland, men vi räknar med att klara allt i tid, berättade Henric Kindblom.

Hallen kommer att vara friliggande från Dunderhallen, och rymma ungefär 150 åskådarplatsen. Den årliga driften med personal räknas till ungefär 1 miljon kronor per år, och kommunens totalsumma för själva bygget landar runt 20 miljoner. Planen är dock att bygga samman de båda hallarna genom en sluss, men det sker i en andra etapp.

En fråga infann sig dock snabbt, eftersom det bara var "gubbar" som syntes vid spaden. Var är kvinnorna som gjort detta möjligt, till exempel Emma Borg vars medborgarförslag satte fart på hela processen?

– Emma Borg befinner sig i Umeå där hon studerar. Vi bjöd in henne, men hon tyckte att hon hade gjort sitt nu. Hon har dock varit med i processen fram hit. Sedan får vi inte heller glömma Gudrun Hansson (före detta kommunalrådet) som har dragit ett tungt lass i arbetet med hallen, poängterade Göran Bergström.

Själva hallen kommer inte att bli något spektakulärt bygge, utan det är först och främst funktion som gäller.

– Vi lär väl inte vinna stora arkitektpriset för den här hallen, men vi ska bygga den så fint det går, lovade Henric Kindblom.

