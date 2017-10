Jan-Olof Andersson valde fjället och familjen framför politiken

Jan-Olof Andersson var i många år ett ständigt återkommande namn i nyhetsrapporteringen om moderaternas politik i allmänhet och kommunpolitiken i Strömsund i synnerhet. I fyra år var han kommunalråd, följt av fyra år som oppositionsråd. Politikern Jan-Olof Andersson vann respekt, även hos många meningsmotståndare. Hans försiktiga framtoning och egensinniga reflektioner om stort och smått låg ganska långt ifrån schablonbilden av en kostymklädd självsäker moderat.

– Det var svårt att hitta balans mellan livet och politiken.

Sen blev det ganska tyst och många undrade vad som egentligen hände. Svaret är att Jan-Olof Andersson dragit ned rejält på de politiska uppdragen, regionstyrelsen är i princip det enda han har kvar.

– Det var svårt att hitta en balans mellan livet och politiken. Jag var sällan hemma och min fru drog ett tungt lass i många år, berättar han vid köksbordet hemma i Trångmon, drygt fem mil ut i vildmarken från avtagsvägen vid Lidsjöberg.

Släkten Andersson är fjällbönder med rötter i Härbergsdalen. De ägde ganska stora arealer mark som de brukade och levde av, i okomplicerad samexistens med samerna i området. Men så förändrades förutsättningarna radikalt. 1888 blev marken tvångsinlöst, en statlig åtgärd för att möta samernas behov av större områden för renbetet. Farfars far hänvisades till att arrendera den mark han ägt och arrendet fördes vidare till nästa generation.

När Jan-Olofs pappa bildade familj bodde farmor och farfar kvar på gården i väglöst land. Pappa drev enmansföretaget Anderssons Linjetrafik, den enda förbindelselänken till affärer och samhällsservice i Lidsjöberg och Gäddede. Bussturen gick tre dagar i veckan och pappa vandrade 1,5 mil enkel riktning för att ta sig till garaget vid vägen. På bussdagarna var det mamma som tog hela ansvaret för barnen och gårdssysslorna; djuren, värmen och maten.

De bodde i paradiset, men blev utslängda. En dag fick de besök av en statlig tillsyningsman som gjorde klart för dem att det inte var tillåtet att bo två familjer i en och samma fjälllägenhet. Jan-Olof var inte gammal och förstod inte så mycket av vad som sades, men kände allvaret och förtvivlan som låg i luften. Familjen flyttade till ett nedgånget hus i Lidsjöberg. Saknaden efter den fria, vilda naturen i Härbergsdalen blev plågsam. Efter en lång kamp med myndigheterna lyckades pappa ordna arrendet i Trångmon och där rotade de sig igen.

– Expropieringen var övergrepp av staten som samerna inte ska lastas för.

Trots att familjens äganderätt offrades har Jan-Olof aldrig känt någon bitterhet mot samerna. Han har goda relationer till de samer han lärt känna arbetet som naturbevakare.

– Expropieringen var ett övergrepp av staten som samerna inte ska lastas för.

Anderssons Linjetrafik gjorde det möjligt att bo kvar. Efter gymnasiet tog Jan-Olof över företaget och jobbade tillsammans med pappa. De utökade med taxi. De slöt nya avtal med transportuppdrag, körde skolbarn, paket, mat och sprit. Ett avtal med kommunen var att utföra pensionärservice under bussrutterna; lämna matkassar, bära in ved och tömma slaskhinken. Ingen behövde hemtjänst, det löste sig ju ändå. Visserligen blev bussen försenad ibland när det tog tid hos någon pensionär, men passagerarna hade i regel stort överseende.

– De som bor i glesbygden har gjort ett val och kan inte kräva lika mycket service.

Servicen fungerade bättre på den tiden, konstaterar Jan-Olof utan åthävor. Och kanske var det här hans politiska övertygelse började ta form. Att lösa problem och ta saken i egna händer, när ingen annan gör det. Senare i livet skulle han sätta andra ord på det: Tron på den privata entreprenörens drivkraft. Han medger att marknaden inte alltid kan tillgodose glesbygdens efterfrågan, men vägrar sätta likhetstecken mellan kollektiva lösningar och rättvisa. Han ser ingen motsättning i att förena offentligt finansierad service med privata utförare.

De som bor i glesbygden har gjort ett val och kan inte kräva lika mycket service som i en tätort, anser Jan-Olof och har inte mycket till övers för de som gnäller och har orealistiska krav.

– Men vi betalar lika mycket skatt. Det finns smärtgräns för hur långt inskränkningarna kan gå, tillslut förlorar skattesystemet sin legitimitet. Det skulle skada sammanhållningen i samhället, hur vi bryr oss om varandra.

Tiderna försämrades för Anderssons Linjetrafik i slutet av 1980-talet. Länstrafiken drog ned på turerna, det blev allt färre skolbarn och färre skolskjutsar. Företaget bar inte längre två anställda. Jan-Olof fick veta att Länsstyrelsen utannonserat en tjänst som naturbevakare och insåg det var kanske hans enda chans att bo kvar i Trångmon.

Över 200 sökte jobbet och Jan-Olof kom tvåa. Han kunde bara inte acceptera det och började frenetiskt söka argument som kunde hålla för en överklagan. Sent en natt låg han och läste en bilaga från Jordbruksdepartementet i budgetpropositionen - det var ett Halleluja moment och han kan fortfarande citera texten utantill: "När staten tillsätter tjänster i fjällvärlden ges förtur till sökande bosatta på fjällägenhet." Överklagandet beviljades och sedan dess arbetar Jan-Olof som naturbevakare i Frostvikenområdet, just nu på 60%. Under barmarksperioden är det underhållsarbete av leder, på vintern rovdjursinventering. Dessutom är han fjällräddare och rycker ut på uppdrag 4-5 gånger per år.

Naturens krafter ska aldrig underskattas. Den som ger sig ut i vildmarken måste vara beredd på det värsta. Jan-Olof minns när två vinterfiskare rapporterades försvunna på fjället. Det var rejäl storm och han gav sig ut på skoter tillsammans med en kollega. Efter en stunds körning upptäckte de en övergiven skoter. Stormen tilltog och de rasade ned genom hängdrivor flera gånger, tog sig upp men tvingades tillslut vända om. Det kändes inte bra. När stormen avtagit något gjorde de ett nytt försök. Allt var fortfarande vitt och de orienterade enbart med GPS, med en fot i backen för att känna att skotern rörde sig framåt. Det började ljusna och ledkryssen anades i allt det vita - då såg de siluetterna av två människor. Männen berättade efteråt att de sett skotrarnas strålkastare redan vid den första vändan, de hade skrikit av full kraft men ljudet försvann helt i stormen. De hade trott att de skulle dö. Redan två veckor senare knackade det på dörren hemma i Trångmon. Det var samma män påväg ut på en ny fisketur, den här gången med ficklampa och GPS i bagaget.

Barnafödd på fjället som han är blir Jan-Olof inte rädd när det är dåligt väder. Han känner området och naturen som sin egen ficka och tvekar aldrig över att ge sig ut på ett räddningsuppdrag, hanterar faran när han möter den. Däremot kan han känna sig orolig över hur ett svårt räddningsuppdrag ska lösas. Hittills har det alltid gått vägen. Med åren har han blivit försiktigare och mindre benägen att ta risker. Han vill leva ett långt liv här i Trångmon tillsammans med hustrun Margareta, de har mer tid tillsammans nu när han dragit ned på sitt politiska engagemang.

– Det är fantastiskt roligt att vara tillbaks på fjället. Det är här jag hör hemma.