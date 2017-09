Kommunen drar Backebo till domstol – kräver böter för att inte eldhärjat hus transporterats bort

Den gamla bensinstationen och ett förrådshus på Stationsvägen tändes på och en man greps, häktades, åtalades och dömdes av domstol för det. Men huset fortsätter skapa jobb och kostnader, både i kommunen som i rättsinstanser. De eldhärjade resterna står nämligen kvar år efter år och byborna har ledsnat. Flera klagomål har skickat sin till kommunen.

Strömsunds kommun, å sin sida, har krävt att de utbrända resterna ska transporteras bort. Den förre ägaren lämnade in rivningsanmälan, och fick den beviljad, men någon rivning skedde aldrig. Istället såldes fastigheten till en annan backebo.

I intervjun i ÖP sa denne att planerna var att bygga upp den gamla bensinstatonen igen.

– Jag har inte hunnit så mycket då jag skadade ryggen, jag kunde knappt sätta på mig strumporna. Men jag ska börja så fort den är bra igen. Det är ju egentligen bara taket som brunnit upp, sa mannen då.

Men trots flera påtryckningar har inget hänt. Den senaste ägaren har fått böter för att inte gjort något åt huset och nu är det dags igen. I en inspektion i juli i år, konstaterar Strömsunds kommun återigen att husen är orörda. Det har gjort att de, än en gång, vänt sig till Mark- och miljödomstolen i Östersund för att mannen ska få böta 10 000 kronor per månad plus ränta.'

De utbrunna husen i Backe och bilvrak var en fråga som togs upp på kommunfullmäktige som hölls i byn förra veckan.

Som förklaring till att inget händer, är att lagen kring fallfärdiga hus och skrotbilar är lite bänt skriven. Problemet är inte heller unikt för Backe. I det här fallet är det i delgivningen det ska ha klickat.

– Vi kan inte bevisa att han har vetat om det. Får vi inget svar på första kommunikationen skickar vi via rekommenderat brev. Löses det inte ut går vi vidare med delgivningen och då blir det ju oftast via polis. Då får vi ett kvitto på att det är överlämnat, och så långt hann det inte gå i det här fallet, utan det blev ett ägarbyte under tiden, sade dåvarande chef för Miljö- och byggnämnden Anders Bergman då.

Läs också:

Anteros hus brändes ned i Backe – nu hotar kommunen med vite om han inte städar upp

...

Den här nyheten skickades ut som geopush till de som är intresserade av nyheter i sin närhet.

Vill du ha lokala nyhetspushar till din mobiltelefon?

Ladda ner ÖP:s eller LTZ:s app här, till Iphone eller till Android:

ÖP:s iPhone-app

ÖP:s Android-app

LTZ:s iPhone-app

LTZ:s Android-app