Kvinnor i Norråker söker äventyret – går samman och gör långdragen satsning

Risken att bli en kronisk soffliggare måste nog sägas vara förhållande vis låg om du bor i Norråker. Här verkar det ständigt hända något som har med uteliv och rörelse att göra. Inte minst är det draghundssporten som har satt byn på kartan, och nu hinner knappt snön landa i spåren innan det passerar ett ekipage i full fart.

Den här vintern gör fem av kvinnorna i byn gemensam sak. De utmanar nämligen sig själva genom att följa drömmen om att tävla i långdistans med hundar.

ÖP träffar tre av dem vid Parken i Norråker, som är byns aktivitetscentrum. Det är minus 20 grader och strålande sol, och de är redo för att ge sig ut på förmiddagspass i skogarna.

– Perfekt väder, konstaterar Ida Collin och får medhåll av de andra tjejerna medan fotografen försöker hålla kameran still med darrande händer.

I dag har hon sällskap av Kristen Snyder och Linda Lindqvist. De övriga två i kvintetten, Petra Kunz och Lovisa Harrysson, är upptagna på annat håll just den här dagen, gissningsvis med något som har med hundar att göra.

Den stora gemensamma nämnaren för de fem kvinnorna är kärleken till draghundssporten, och att de genom ödets nyck hamnat på samma plats i världen, nämligen Norråker. Nu gör de alltså en tävlingssatsning av långa mått.

– Vi har alla på varsitt håll närt denna dröm och i somras började vi prata om att göra verklighet av drömmen. Vi vill testa oss själva och hundarna och hur vi klarar av att färdas långa sträckor i naturen tillsammans med våra hundar, berättar Ida.

Deras mål är, förutom att slutföra de tävlingar som de siktat in sig på, är att lära sig mer om sig själva och hundarna längs vägen, att ha roligt och att uppfylla drömmen tillsammans. Helst ska det inte gå snabbare än att de hinner njuta ordentligt längs vägen, vilket betyder att kampen mot klockan inte är det primära.

– Mest lockande är träningen inför tävlingarna, upplevelsen av att vara ute i naturen ensam med sina hundar. Det är därför vi kör långdistans i stället för sprint. Jag vill låta hundarna sträcka ut, höra deras antetag och hinna njuta av upplevelsen, säger Kristen Snyder.

De kommer inte att köra alla tävlingar tillsammans, utan att har valt ut dem som passar bäst för individen. Alla har olika förutsättningar, eftersom de är i olika åldrar och i olika skeenden av livet, men de kommer att följa varandras öden och insatser på nära håll. De stöttar och peppar varandra att träna och testa sina gränser.

För Linda Lindqvist blir satsningen ett bamsekliv in i sin nya tillvaro. Hon flyttade till Norråker från Jönköping så sent som i november, och knappt har hon hunnit bokföra sig innan hon företräder byn framgångsrikt i tävlingssammanhang. I början av november blev hon femma på EM i Tyskland och under helgen 11–12 februari slog hon till med SM-brons i Nornäs.

– Jag var här och tävlade för tre år sedan, och då kände jag att det var här jag ville bo. Det var en väldigt tydlig gemenskap här, berättar Linda.

De berättar att de även har stort stöd av respektive familj, vänner och en bygd som är fylld av draghundsfolk och positiva invånare. För faktum är att det måste till både tålamodiga anhöriga och en ganska tålig plånbok för att satsa helhjärtat på draghund.

– Jo, det är kostnader för både veterinärer, mat, resor och utrustning. Men man hittar alltid lösningar, säger Kristen Snyder.

Ida Collin avslutar med ett annat perspektiv:

– Jag har hållit på mycket med hästar, och det kostar nog mer. För att inte tala om snöskotrar, säger hon och får nickande medhåll av alla.

Här kan ni läsa mer bakgrund om de fem kvinnorna, och vilka tävlingar de ska genomföra i vinter.

Ida Collin. Lanthandlare i Norråker till vardags. Har kört slädhund i 15 år. Började med två hundar och skidor för att nu ha sju hundar och kör både släde och skidor. Tycker mycket om att vara ute tillsammans med familjen, både Valle 10 år, Håkan 7 år och hennes man Johannes kör hund. Alla har varsin släde. Tävlingar i år: Vildmarksracet 12 mil, 28 januari med sex hundar. Klarade hela tävlingen med glada hundar in i mål. Polardistans 16 mil, 7–10 mars, på skidor med skidpulka och fyra hundar. Beaver Trap Trail, 12 mil 23–25 mars, på skidor med fyra hundar. Har förut bara varit med i Beaver Trap Trail, eftersom den går här i Norråker och mer är trevliga dagar ute med hundar och vänner än tävling.

Kristen Snyder: Bosatt i Norråker och nyligen inflyttad efter att har bott i Östersund i över 10 år. Första gång Kristen och hennes sambo Martin kom till Norråker var när de köpte hundar av Toleks kennel för 11 år sedan. Att flytta till Norråker var naturlig då de har många vänner där och eftersom byn är ett draghundsmekka. Till vardags jobba Kristen som Professoer vid Mittuniversitet. Dessutom är hon utbildad hundakupuntör. Tävlingar i år: Vildmarksracet 12 mil, 28 januari. Mest roligt var att göra det tillsammans med Petra och Ida och att komma över mållinjen med pigga gladda hundar. Kristen kör ett 6-spann team på släden, där två av hundarna är över 10 år. Polardistans 16 mil, 7–10 mars. Hon och Ida träna för det tillsammans men under tävlingen få de inte köra tillsammans eftersom Ida ska köra skidor och Kristen ska köra släde. Beaver Trap Trail, där Kristen ska återta sin roll som checkpointansvarig.

Petra Kunz. Är urspungligen från Österike och är bosatt i Svansele en bit utanför Norråker, där hon driver flera företag med sin man, bland annat ett upplevelseföretag med inriktning på hundsport. Detta är första året som Petra tävlar själv. Tidigare år har hon varit "handler" åt sin man, Walter Kunz som tävlat i Amundsen Race och Beaver Trap Trail. En dag när Kristen var hos Petra berättade hon om att hon och Ida skulle tävla och där väcktes intresset för Petra att vara med. Tävlingar i år: Vildmarksracet 12 mil, 28 januari. Det tyckte hon var en fantastisk upplevelse. Hon tränade tillsammans med Kristen och Ida inför tävlingen, och det blev många mil med noggranna förberedelser. Nästa tävling blir Beaver Trap Trail på hemmaplan i Norråker.

Lovisa Harrysson. Är född i Norråker och mer eller mindre uppvuxen på släden! Hon växte upp i draghundsfamiljen som äger Toleks Kennel. Lovisa har tidigare tävlat i hemmatävlingen Beaver Trap Trail, men den mesta tiden har hon ägnat åt fjällturer. Denna höst blev dock lite annorlunda. Med flera kvinnor i byn som skulle satsa tändes nämligen ljuset för Lovisas eget tävlingsintresse, och just nu tränar hon sina hundar inför Medeldistans-SM i februari, som är hennes stora mål i vinter. Lovisa kommer även att ingå i tävlingsledningen för Beaver Trap Trail.

Linda Lindqvist. Flyttade från Jönköping till Norråker för drygt tre månader sedan, och fann sig snabbt tillrätta. Har tävlat barmarkstävlingar med sina draghundar tills i fjol vinter när hon började köra släde i stället. Har även ett förflutet som bandyspelare i Edsbyn. Nu blir det en helhjärtad satsning på snö, och en stor utmaning under den här säsongen blir Medeldistans-SM 10-12 februari. Linda ska köra släde med sex hundar, och kommer att genomföra tävlingen tillsammans med Lovisa. Hon kommer dessutom att köra Polardistans 7–10 mars tillsammans med Ida och Kristen, och slutligen Beaver Trap Trail på hemmaplan 23–25 mars.