Lennart Jähkel, ”Missionären” och Kulturcafé – så blir kulturvåren 2018 i Strömsund

”Sång till välfärden”, där Lennart Jähkel har en av huvudrollerna, beskrivs som en humoristisk uppsättning med melankolisk klang, där heliga rum möter folkhemmets ABBA. Den prisbelönta föreställningen ”Missionären” beskrivs som en ovanlig kärlekshistoria där lesbiska kristna missionärer bryter mot normer och konventioner.

Under kulturvåren görs även en satsning på Kulturcafé som kommer att hållas under åtta onsdagar på Café Saga. Ett av de teman som kommer att vara under träffarna är en hyllning till Sven-Ingvars med Anders Johansson och The Pink Cadillac Band. Bakom träffarna står lokala föreningar tillsammans med kommunens kultursamordnare.

– Det är otroligt roligt att kunna erbjuda så många och olika arrangemang. Från stora namn som Jähkel till den mer smala, prisbelönta föreställningen ”Missionären”, som har begränsat antal platser, 35 stycken. Sedan kör vi Kulturcafé på prov för att skapa en ny mötesplats. Här kommer några fler intressanta namn, men allt är inte klart ännu, skriver kultursamordnare Marie Haglund i ett pressmeddelande.

Så här kommer kulturvåren 2018 att se ut i Strömsund:

3/2: Estrad Norrs musiklek Bas & Bus för mindre barn, Allaktivitetshuset Saga, Strömsund.

6/2: Giron Sami teahter spelar familjeföreställningen Deh!, Folkets hus, Strömsund.

12/2: Giron Sami teahter spelar familjeföreställningen Deh!, Gäddede.

7/3: Missionären, Församlingshemmet, Strömsund.

18/3: Barn- och familjeföreställning Lill-Tarzan, Folkets hus, Strömsund

26/3: Minnesbilder, Teater Soja, Gäddede.

10/4: Sång till välfärden, Folkets hus, Strömsund.

Sommarföreställningar: Estrad Norrs Potatishandlaren spelas i Renålandet 18/6, Lövberga 19/6 och Fyrås 20/6.