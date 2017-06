Lista - Gratis sommarlovsaktiviteter i Strömsund kommun

Under sommaren anordnas aktiviteter runtom i Krokom kommun för barn och ungdomar mellan 6-15 år. Samtliga aktiviteter är gratis att vara med på och alla barn är välkomna att delta, oavsett var i kommunen man bor.

Lördag 17 juni–söndag 18 juni

Kl: 10.00–16.00 Lekland, Folkets hus, Hoting. Arrangör: Hammerdals IF

Under Hotingmarknaden finns ett lekland vid Folkets hus med bland annat hoppborgar ochrutschkanor. Godisregn. Arr. Hotings skoterklubb

Kl: 12.00 (lördag) Cirkus Alexei. Efter cirkusen blir det godisregn från scenen samtmöjlighet att prova på olika cirkusaktiviteter. Godisregn. Arr. Hotings skoterklubb

Kl: 15.30–19.00 (lördag) Barndisco för alla åldrar. Arr. Hotings byggnadsförening

Vecka 25 (19-22 juni)

Fotbollsskola, Svartviken Hammerdal

Fotbollsskola för barn och ungdomar i åldrarna 6–12 år (födda 2004–2010). Information: 0644-102 06 eller kansli@hammerdalsif.se.

Onsdag 21 juni

Kl: 18.30

Bio: All Eyez On Me, Folkets hus HotingFilmen riktar sig till ungdomar. Arr. Hotings byggnadsförening

Fredag 23 juni

Kl: 11.00

Midsommarfirande, parken Folkets hus Hoting. Lövning av midsommarstång. Dans, musik och fika. Arrangr: Hotings byggnadsförening

Vecka 26 och 33 (26–30 juni och 14–18 augusti)

Boot Camp, Pigg & Frisk, Strömsund

Alla mellan 9–15 år är välkomna att testa olika träningsformer och lära sig mer om träning. Vi har pass både utomhus och inomhus. Måndag–fredag klockan 9.30–10.30 (9–11 år), 11.00–12.00 (12–15 år). Information: 0670-61 40 03, www.piggofrisk.se. Anmälan: info@piggofrisk.se

20 juni–6 juli (tisdagar och torsdagar)

Kl: 14.00-16.00 Allaktivitetshuset Saga, Strömsund

Spela minigolf på Strömsunds camping.

18.00–21.00 Vattudalsskolans skolgård

Aktiviteter (fotboll, brännboll, kubb, minigolf)

20 juni–13 juli (tisdagar och torsdagar)

Kl: 18.00–18.45 Träning med fokus på glädje, Rossön

Rossöns IF ordnar löpträning, lekfulla övningar, hinderbanor med mera med fokus på glädje på fotbollsplanen i Rossön. Kontaktperson: Sara Olofsson, 070-319 04 75.

Vecka 26 (26–30 juni)

Kl: 10.00–13.00 Landslagets fotbollsskola, Strömsvallen Strömsund

För barn och ungdomar i åldrarna 6–13 år (född 2004–2011). Varje deltagare får en t-shirt i landslagets färger, en fotboll, en vattenflaska, mellanmål och diplom. Utlämning av material sker söndag 25 juni kl. 18.00–19.00. Arrangör: IFK Strömsund.

Fredag 30 juni

Kl: 10.00–15.00 Ströms hembygdsgård

Gör din egen lindocka med Täpp Ida Nilsson.

Lördag 1 juli–söndag 2 juli

Lördag kl:10.00–17.00 Fjällsjömarknan, Backe

Knallar, tivoli, hoppborgar, snöskotertävling på vatten. Bäverland– ett lekland för barnen på hockeyplanen. Utelek, pyssel ochansiktsmålning.

Söndag kl: 10.00–14.30 Fjällsjömarknan, Backe

Bäverland. Arrangör: Fjällsjö framtid.

Söndag 2 juli

Kl: 13.00

Matiné: Dumma Mej 3, Folkets hus Hoting Arr. Hotings byggnadsförening

Måndag 3 juli–torsdag 6 juli

Kl: 10.00–14.00 Friidrottskola, Strömsvallen, Strömsund

Alla bjuds på fika och lättare lunch. Information: Inez Wiberg, 076-794 48 48

Vecka 27 (3–7 juli)

Tennisskola i Strömsund

För förskola till årskurs 6. Anmälan: www.stromsundstk.se eller stromsundstk@gmail.com Information: Robert Forsberg, 073-030 17 53 Arrangör: Strömsunds tennisklubb.

Torsdag 6 juli

Kl: 19.00 Potatishandlaren med Estrad Norr vid Blåsjöfallet.

Gratis inträde för barn och ungdomar 6–15 år. Arr: Jorms IF

Torsdag 6–fredag 7 juli

Start torsdag 13.00 Dunder-LAN, Allaktivitetshuset Saga

Information: William Mårtensson, 070-247 09 98 eller Milton Nilsén, 072-234 34 65 Arrangör: Allaktivitetshuset & Dundermarknaden.

Fredag 7 juli–söndag 9 juli

Sommarskidskola, Åkersjön

Delta i löpartävlingen Ostlöpet (frivilligt), träna löpning, rullskidor, cykelträning, fjällvandring kring Ansätten och var med på kvällsaktiviteter. Boende och mat ingår! Sista anmälningsdag 18 juni (max 30 st) till: Conny Morin, 070-569 23 36 eller Åsa Pålsson, 070-512 89 49. Arr: Utrikes skidklubb

Söndag 9 juli

Kl: 14.00 Teaterföreställningen Gränskatten på Lövberga bygdegård

Gratis fiskdamm och fika för alla barn och unga. Vuxna 50 kr (fika ingår) Arr: Lövbergabygdegårdsförening.

Onsdag 12 juli

Kl: 18.00 Hotingborg (fotbollsplanen)

Kom och spela bumberball i Hoting. Arrangör: Hotings IF

Fredag 14 juli

Kl: 10.00–15.00 Ströms hembygdsgård

Brodera på gammalt vis med Karin Nilsén Andersson. Arrangör: Ströms hembygdsförening.

Lördag 15 juli

Bäverloppet, Rossön

Fredag 21 juli

Kl: 10.00–15.00 Ströms hembygdsgård

Syltkokning med Annelie Löfgren. Arrangör: Ströms hembygdsförening.

Fredag 28 juli

Kl: 10.00–15.00 Ströms hembygdsgård

Prova att baka tunnbröd med Agneta Wallberg. Arrangör: Ströms hembygdsförening.

Fredag 4 augusti

Kl: 10.00–15.00 Ströms hembygdsgård

Kom och träffa Plupp, pyssel och sagoläsning. Arrangör: Ströms hembygdsförening.

Lördag 5 augusti

Jorm Runt, Jormvattnet

Tävling med cykling, löpning, simning och rodd som alla kan delta i. Arrangör: Jorms IF.

Vecka 32 (7–11 augusti)

Gymnastikläger, Hammerdal

Dagläger för ungdomar 7–17 år (max 30 st). Info: Marlene Blixt, 070-229 21 82. Arrangör: Hammerdals IF.

Aktivitetsvecka i Frostviken

Måndag 7 augusti: Bad och volleyboll, Murusjön.

Tisdag 8 augusti: Armbrytning med Stora Blåsjöns armbrytarklubb (buss från Gäddede).

Onsdag 9 augusti: Vandringstur via hällarna till Hällingsåfallet. En liten promenad via enstig upp mot fallet och förbi fallet.

Torsdag 10 augusti: Fotboll med fotbollsföreningen, lekar och spel med tränarna.

Fredag 11 augusti: Bio på SAGA. Alla bjuds på lunch varje dag!

Lördag 12 augusti: Gäddede SK 100-årsfest. Arrangör: Gäddede SK.

Vecka 32–33 (7–11 augusti och eventuellt 14–18 augusti)

Kulturfritids, Galleri Katten Strömsund

Prova på skapande verksamhet av olika slag till exempel foto och bildbehandling, teckning, målning i olika tekniker samt annat skoj! Om vädret tillåter håller vi även till utomhus. Mellanmål ingår (meddela eventuell allergi).

Kl. 9–12: årskurs 1–3. Kl. 13–16: årskurs 4–6. Info: Sanna, 070-392 41 55 eller Veronica, 0670-61 14 74. Sista anmälningsdag 19 juni till 0670-61 41 74 eller e-post: gallerikatten@gmail.com. Arrangör: Galleri Katten i samarbete med ABF, Strömsunds Konstforum, Allaktivitetshuset Saga.

Fredag 11 augusti

Kl:10.00–11.30

Sjung gamla barnvisor, Ströms hembygdsgårdMed Ingrid Jonsson. Arrangör: Ströms hembygdsförening.

Fredag 18 augusti

Kl: 10.00–15.00 Ströms hembygdsgård

Gör en egen docka i gammal stil med Louise Kritschewsky. Arrangör: Ströms hembygdsförening.

Lördag 19 august

Kl: 11.00–16.00 Familjedag i Parken Hoting

Med ponnyridning och eventuellt hoppborg. Arrangör: Hotings byggnadsförening.

Under sommaren

Cykelcamp, Jormvattnet

Med världscupscyklisten Zakarias Blom Johansen (annons kommer senare med mer information). Det kommer bli lek och teknik på förmiddagen och cykeltur på eftermiddagen. Alla bjuds på lunch och snacks! Taxi från Blåsjön och Gäddede för dig som behöver. Ha gärna egen cykel och hjälm! Har du ingen så ordnar vi det.

Anmälan och information: Erika Blom, 070-271 16 70 (max 15 personer/dag). Arrangör: Jormvattnets IK

Fotbollsträning för barn och ungdomar, Kyrktåsjö Söndagar och tisdagar. Info: Richard Persson 070-648 64 31. Arrangör: IFK Kyrktåsjö.