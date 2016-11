Nytt projekt ska underlätta inkludering av nyanlända

Runtom Europa och däribland Strömsunds kommun, har tagit emot många människor från andra länder. Att få till en lyckad integration kan vara en stor utmaning. Projektet For an Active citizenship, Inclusion and Development: AID refugees and immigrants kommer titta närmare på hur det kan göras på bästa sätt.

Tillsammans med sex andra skolor (Spanien, Cypern, Portugal, Tyskland, Rumänien och Grekland) ska Hjalmar Strömerskolan gemensamt undersöka hur de ska arbeta för att integrera och inkludera nyanlända elever och deras familjer i samhället och i skolan.

Projektet pågår fram till sista augusti 2018. Bland annat ska de ta fram en digital ordbok med de 500 vanligaste orden en nyanländ kan tänkas behöva på olika språk. Dessutom ska man också ta fram webbkartor för att underlätta för nyanlända att hitta i sina nya hemorter och skapa applikationer som ska underlätta språkinlärningen.

Alla sju länder som är involverade i projektet kommer anordna en träff för övriga deltagarländer. I början av december kommer tre lärare och fyra elever från Hjalmar Strömerskolan åka till Tyskland. I april nästa år kommer de övriga deltagarländerna till Strömsund.