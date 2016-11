Snöskoterkörandet i Frostviken inte stoppad - men på väg att få ordnade former: ”Djur och natur ska inte störas och förstöras”

– Vi har kommit en bit på vägen i många frågor, sa projektledaren Seija Klingberg från Björkvattnet efter att ha suttit i diskussioner, samtal och möten under dagen och kvällen.

Samtal med företrädare för turismnäringen och markägare i Frostvikenområdet i nordvästra delen av Strömsunds kommun under förmiddagen följdes av styrgrupps- och referensgruppsmöten under eftermiddag och ett allmänt möte med hundratalet privatpersoner under kvällen.

Just nu är det snöskoteråkning som tidigare som gäller, trots att Strömsunds kommunfullmäktige i september beslutade om ett regleringsområde i Frostviken.

Beslutet har överklagats och det kommer att dröja ett tag innan den processen är klar. Men Strömsunds kommuns näringslivschef Anders Blomberg tror att kommunen kommer att få stöd för sitt ställningstagande.

– Samma dag som det vinner laga kraft så kommer projektet att öppna 30 000 hektar för friåkning. Det motsvarar runt 60 000 fotbollsplaner. Det är så att det räcker till alla turister.

Anders Blomberg är ordförande i Styrgruppen för ”Hållbar skoterturism i Frostviken”, och under kvällsmötet var han moderator.

Med hjälp av människorna i Frostviken, snöskoterklubbar, företrädare för samerna, turismföretagarna, markägarna och andra intressenter kommer projektet under överklagandetiden fortsätta arbetet med villkoren för snöskoterkörandet – så att det blir en tillgång för bygden, Frostviksfjällen och alla besökare.

– Det handlar om att få till en struktur och spelregler som alla förstår, accepterar och respekterar, säger Seija Klingberg.

– Djur och natur ska inte störas och förstöras.

Läs mer:

Snöskotrar utanför lederna en regelmässig gråzon – var ska alla friåkare få plats

Frustration i Frostviken över rapportering om skoterförbud

Stopp för fri snöskoterkörning norr om Gäddede – hänvisas till skoterled

Förslag på att friskoteråkningen i Frostviken ska regleras kraftigt – avgifter införs: ”Vill få bort rötäggen”

Se skoterprofilens galna friåkning med snöskoter i klabbföre