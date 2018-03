Svåra trafikförhållanden väntas till kvällen – snö och starka vindar

Risk för snö- och ishalka råder över hela länet, som värst väntas det bli under kvällen då ett oväder väntas dra in från väst. SMHI har gått ut med en klass ett varning där det framgår att "mycket hård" vind kan väntas i kombination med snöfall. Västlig vind beräknas tillta från eftermiddagen och som starkast nå 14-18 meter per sekund. De starkaste vindarna väntas drabba kalfjäll och särskilt utsatta dalgångar.

I samband med ovädret varnar Trafikverket för att både snödrev och snörök kan drabba trafikanter längs länets vägar.