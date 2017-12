Taikon gick bort, Elin Olofsson gav ut flyktingroman, berättelsen om Berta Hansson fick Augustpris och Spielberg vill göra film om Doaas liv – 25 saker som präglade kulturåret i Jämtland

Rosa Taikon gick bort i juni. Ytterhogdalskonstnärens liv och verk uppmärksammades i samband med hennes bortgång. Rosa, syster med författaren Katarina, var verksam i Flor, Ytterhogdal, och blir hågkommen för sina gärningar som silversmed och sin kamp för romers rättigheter. ÖP:s tidigare kulturredaktör Tomas Larsson skrev:

"Rosa Taikon hade en stolthet som inte vek, hon var klar och tydlig. Dessutom vårdade hon det romska kulturarvet genom sitt silversmide som hon under många år utvecklade i Ytterhogdal. Vid fyllda 85 hade hon en stor utställning på Nordiska Museet och var fortfarande fylld av kamplust. Det hon och Katarina stod för är inget annat än målmedveten kamp för mänskliga rättigheter, hon var inget annat än en hjälte mitt ibland oss."

I augusti skrev ÖP Kultur om Rebecca Berglund i Halån som genom sömnad och skrivande hittat ljuset i livet efter att nyfödda dottern Nora inte överlevt sina första månader. Så här sa Rebecca då:

– När Nora dog förändrades syftet med skrivandet och bloggen blev en kanal för mig att uttrycka min sorg utan att direkt behöva begränsa mig. Jag skrev för min skull för att jag behövde det.

Berättelsen om Berta Hanssons liv vann Augustpris. Sara Lundberg skapade bildboken med både pensel och penna och vann i slutet av november Augustpriset för bästa barn- och ungdomsbok 2017. Konstnären Berta Hansson från Hammerdal levde mellan 1910 och 1994 och Sara lyfter gärna hennes liv och gärning:

– Hon förtjänar verkligen all den uppmärksamhet som vi kan ge henne i dag, som hon inte fick under sin livstid.

Elin Olofssons fjärde bok "Krokas" nådde läsarna i september och fick fina recensioner. Romanen har nyligen sålts till Tyskland och Elin vittnade i en intervju med ÖP om att hon känt att det fjärde litterära verket nått längre än föregångarna "Jag får mycket mer respons och brev nu", sa hon i november när utlandskontraktet skrevs.

Så här skrev ÖP:s recensent om "Krokas":

"Elin Olofsson skriver inte läsaren på näsan och försöker inte briljera med klokskaper som tråcklas i hop i ett historiskt virrvarr på bekostnad av själva berättelsen. Nej, det här är en författare som litar på att de kärnfullt utmejslade karaktärerna talar i sin egen sak och rätt, och med fina beskrivningar av vad som gör att det ena leder till det andra ─ varför de krokas ihop och sen drar kedjan åt olika håll ─ vare sig de vill eller inte."

Metoo-uppropen skakade hösten och fokus har legat på vittnesmål om trakasserier och maktspel. Skådespelerskorna var den första yrkeskåren att vittna och tillsammans i hundratal backa upp berättelser om skeva maktförhållanden. Helena Gezelius som spelade Fröken Julie på Frösö park i somras, var en av jämtarna som signerade uppropen.

Även Svenska Akademin drabbades av vittnesmål i metoo-uppropet. En kulturprofil som står Akademin nära pekades ut som notorisk tafsare och närstående till Akademins ledamöter vittnade om trakasserier. SA granskades hårt under hösten och vinterns början till följd av detta. Valsjöbyns Kerstin Ekman berättade om sin syn på Akademin hon är invald i, men velat lämna sedan 1989 efter oenigheter i samband med Salman Rushdie-affären.

– Det blir väldigt svårt att komma åt den här slutna institutionen som till slut blivit sektliknande, sa Kerstin Ekman till Dagens Nyheter.

Årets kulturakademi med fotbollsklubben ÖFK avslutades med en föreställning av rap och jojk under ledning av årets kulturcoach Maxida Märak. Med nävar i luften, självironiska rapverser och samiska kampord bjöd fotbollsklubbens A-lag, tränare, sjukgymnaster och andra medarbetare på en show som lockade 2000 fotbollsfans till Jamtlis stora scen i slutet av november.

Årets Storsjöyra bjöd både på en Östersundsdrottning, vishyllningar och visuell pop. Även om yran varit förskonad från många våldsbrott var det några incidenter om ofredanden som polisanmäldes. Särskilt utsatt var konserten med Alan Walker i Badhusparken där många unga samlades i publiken.

President Ewert Ljusberg höll i år ett tal till glädjen och framtidstron:

– En pessimist skulle säga att det gångna året i världen utanför Republiken varit ett mellanår. Sämre än året innan, men å andra sidan bättre än det år som kommer. Men som de optimister vi är säger vi istället: "Nu blir det bättre. Mänskligheten kan så mycket bättre. Inte ett år till när barn som flyr från kriget tillåts dö på havet. Inte ett år till när oskyldiga människor bombas av despoter och fundamentalister."Vi måste gå mot bättre tider. Som Michelle Obama sa; When they go low - we go high!

I en uppmärksammad tvist mellan artister, Silja Line och färjebolagets bokningsföretag Event cruises klev Smalare än Thord fram och berättade att de inte fått betalt för närmare en kvarts miljon i gage. Den Höglundabördige sångaren Thord Jonsson berättade att få vågar träda fram och berätta om oegentligheterna då man är rädd att riskera chanser att få fler jobb i den osäkra nöjesbranschen. Men nu träder jämten Jonsson fram för att coverbandet som ofta spelar i bland annat Vemdalen och Åre ska få betalt för det jobb de utfört:

– Jag tycker att Tallink Silja borde ta sitt ansvar och betala för underhållningen nu när Event cruises inte gör det.

– Jag har lirat i 30 år och känner att nu får det vara nog, sa Jonsson då.

Filmen "The Square" av Ruben Östlund vann Guldpalmen på filmfestivalen i Cannes som första svenska film att göra det sedan 1992 då Billie August "Den goda viljan" tog hem priset. Frösöbördige producenten Erik Hemmendorff tog hem statyetten till länet så biobesökarna kunde klämma på priset på Biostaden i september.

Humorgänget Bauta sände sin första säsong av sketchumor på svt och hyllades av Felix Herngren. Olov-Anders Sikku och Jonas Modin från Lugnvik är två av skådespelarna, manusförfattarna och regissörerna bakom serien.

– Humor är tacksamt. Man kan dra allt så långt för att ge tydliga poänger och dra allt till sin spets. Om man tycker något är fel kan vi göra det så absurt att man vill lägga av med dumheten, förklarar Jonas Modin om skapandet av serien.

På TV4 kunde tittarna följa Ida Labba Persson som är uppvuxen i Ljungå. I serien "Mitt stora samiska bröllop" visade Ida upp sin vardag med förberedelser inför giftermålet med Viktor Lund Mikko.

– Vi visar våren i Pounikko, när vi tittar på jättekåtorna i Lycksele där vi ska ha bröllopsfesten och när vi fiskar 80 kilo fisk till bröllopsförrätten. Det är vardag med mycket bröllopsstress som vi har filmat, förklarar Ida.

När serien paret medverkade i tidigare, "Unga föräldrar", sändes fick Ida många frågor om samiska traditioner av sina följare.

– Det är jättebra att vår medverkan i "Unga föräldrar" har gjort att fler får intresse och mer kunskap om samer. Men jag kan bara svara för mig och min familj hur vi ser på renskötsel och gruvorna, menar hon.

Hardda ku hardda geit turnérade runt länet under sommaren och hösten för att avsluta sin 41 år långa karriär som band. Gänget bakom kultbandet träffades på Norrlands nation i Uppsala och har sjungit hitsen "E75" och "Heim te Kluk" sedan dess. På Stjärnfallsgalan i november gjorde de sin sista spelning i länet, på samma scen som Lisa Miskovsky tidigare under kvällen.

Doaa al Zamel i Hammerdal flydde från kriget i Syrien. I höst kom biografin om hennes flykt ut på svenska och 27 andra språk och redan nu ligger projektet på Steven Spielbergs bord och kan bli film på hans produktionsbolag. Doaas livshistoria lyftes av flyktingorganisationen UNHCR:s Melissa Fleming som också skrivit boken i samråd med Doaa. På svenska är titeln "Hopp – Doaas flykt till Sverige".

Östersunds orkesterförening uppförde "Nådens oratorium" i Stora kyrkan i Östersund. ÖP:s recensent Susanne Holmlund skrev:

"Stråkorkestern skötte sig utmärkt och tog som så ofta hand om de komplexa partierna, här med nyktert lugn och säker, stabil klang som bar väl ut."

Läs hela recensionen: Östersunds orkesterförening gjorde "Nådens oratorium" till ljus och trygg musik som knöt historien till framtiden

Tomas Ledin kom tillbaka till Jämtland för att sjunga med integrationskören "The rocking pots" efter succén i Globen och på Storsjöyran häromåret. Biljetterna till konserten sålde slut på 26 minuter och Ledin fick gladeligen sätta in en extra föreställning på Gamla teatern.

Viggo Zingmark från Östersund såg till att skräckmästaren Sara Bergmark Elfgren skrev om sin nya bok. Han fick agera testläsare när författaren bakom "Cirkeln"-triologin skulle ge ut sin första egna ungdomsroman "Norra latin" i höstas. Sara Bergmark Elfgren sa då:

– De yngre läsarna är som ett slags säkerhetskontroll för mig. Jag vet att de skulle säga till mig om jag använde uttryck eller referenser som inte känns relevanta för unga personer i dag.

2017 började med att Amanda Kernells film "Sameblod" inte ens skulle få visas på SF:s biografer. Men i slutet av januari förhandsvisades filmen i Östersund och under året har filmen om Elle Marja och hennes val att lämna renskötseln vunnit många priset och berört många. ÖPs kulturredaktör Karin G Jonsson skrev apropå att två filmer ("Hidden figures" och "Sameblod") om rasism gick på bio samtidigt:

"Den ena har jag lärt mig tolka, analysera och känna med. Dras med i och underhållas av. Den andra är så banbrytande och ny i sin form att den rubbar mig totalt. Helt som om det vore skilda världar."

Annika Norlin hyllades för den hymn hon skrivit till ÖFK och supporterföreningen Falkarna. Fotbollssveriges krönikörer utsåg "Säkert"-låtmakarens "Rött och svart pumpar hjärtat" till en av de bästa fotbollshyllningarna och på hemmamatchen mot Halmstad i Allsvenskan i somras, framförde artisten låten inför publiken på Jämtkraft arena.

Nationalmuseums första filial utanför Stockholm började byggas. I december blev det klart att filialen i Östersund kommer heta Nationalmuseum Jamtli. Nationalmusem Jamtli har planerad invigning i början av sommaren 2018. Vad den första utställningen ska handla om blir officiellt i början av 2018.

Storsjöteatern byggdes om och föreställningar fick hållas i OSDs lokaler under ombyggnaden. I slutet av december invigdes de ombyggda lokalerna på Stortorget där notan gått på 85 miljoner för att modernisera bland annat entré och restaurang.

Ellen Sundberg gjorde under sommaren skiva med Kjell Höglunds låtar och började släppa låtar redan i oktober. I slutet av januari 2018 kommer fullängdaren.

Hackås föreningshus invigdes efter branden och den första föreställningen med byns teaterförening blev kriminalfarsen "Arsenik och gamla spetsar".

Lars Vegas firade 25 år som folkliga julproffs när skivan "Lars Christmas" fyllde ett kvarts sekel och satte upp sin julshow i Östersund, Härnösand, Stockholm och Göteborg.

Kluksfestivalen återuppstod och bjöd på både Hoven Droven, Ellen Sundberg och Micke Mojo på scenen vid Alsensjön. ÖP:s recensent tyckte dock att Dunderpatrullen fick högst poäng när kvällen sammanfattades.

