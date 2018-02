Veckans kulturtips: Darin på OSD, Sisanda i Krokom och Alicia Vikanders film på Hoverbergsbion

Vad: Quilty spelar i Östersund. Quilty bildades 1993 och är närmast att betrakta som levande legender på den irländska folkmusikscenen i Norden. Nu firar Quilty 25 år med en omfattande jubileumsturné över hela Sverige. "The best of Quilty" är ett konsertprogram med just det bästa från de gångna 25 åren blandat med nya musikaliska pärlor och tidigare icke utgivna låtar. På scen: Dag Westling, Gideon Andersson, Esbjörn Hazelius och Staffan Lindfors.

Var: Storsjöteatern, Östersund

När: 27 februari klockan 19

Hur: Förköp via Tickster. Biljetter säljes även i dörren.

...

Vad: Musikkväll med Sisanda Nilsson. Sisanda är sångerska och låtskrivare från Sydafrika som numera bor i Östersund. Hon vann länsfinalen av musiktävlingen ”P4 nästa”. Arr Sensus.

Var: Magneten, Krokom

När: 28 februari klockan 19

...

Vad: Premiär "När rocken kom till Sveg – part 2". Kingen har nu valt att göra en ny uppsättning av ”När Rocken kom till Sveg” och kallat den part 2 för att vidareutveckla föreställningen med historier från sin egen musikaliska uppväxt men även behålla en del av de gamla succènumren. Med sig har han musikerna Staffan Bond Westfält och Magnus Olsson.

Var: Storsjöteatern, Östersund.

När: 1 mars klockan 19.30.

...

Vad: Darin är ute på turné och stannar i Östersund. Hans senaste albums första singel, ”Ja må du leva” har redan sålt 2 x Platina, och uppföljande singlar ”Tvillingen” och balladen ”Alla ögon på mig” toppar listorna på både Spotify och radio. Singeln "Tvillingen" har bara efter ett par veckor sålt Guld.

Var: OSD, Östersund.

När: 2 mars 19.30

...

Vad: Johanna Nestor från Åre visar keramik på Drejeriet.

Var: Drejeriet, Östersund

När: 3 mars - 24 mars

...

Vad: Hoverbergsbion visar Euphoria: Den kritikerrosade och prisbelönta Lisa Langseths engelskspråkiga debutfilm med Alicia Vikander, Eva Green och Charlotte Rampling i huvudroller.

Var: Hoverbergsbion, Hoverberg

När: 4 mars klockan 18