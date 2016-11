Albackens Gunder Hägg i ny bok om viktiga svenskar i historien

I boken får läsaren följa med på en spännande resa från medeltiden fram till i dag. Författarna har haft ambitionen att spegla så många sidor som möjligt av samhället. Det har inneburit att det bara funnits plats att ta med några få personligheter från varje tidsperiod och verksam-hetsfält. Enligt författarna var det svårt att välja ut vilka som skulle vara med i boken. Att bara välja kungligheter ville de inte. Då hade det varit lätt att fylla boken, menar Edling och Griberg. Nej – deras ambition var större än så. De ville ha med personer inom olika verksamheter som på något sätt satt spår i samhällslivet, inom till exempel vetenskap, idrott, kultur och näringsliv, men också ett antal av Sveriges mest internationellt kända personer. Författarna hade svårt att hitta kvinnor som passade in i deras kriterium, men ju närmare nutid de kom, desto fler fanns det att välja på.

Bland kända idrottare som passade in i urvalet, var Gunder Hägg (1918-2004) från Albacken i Jämtland. Under sin karriär satte han inte mindre än sexton världsrekord. Gunder växte upp under enkla förhållanden och det var pappan som uppmuntrade honom att bli en duktig idrottsman. Gunders genombrott skedde i Östersund 1937 och storhetstiden på löparbanorna inträffade under andra världskriget. Då ställdes olympiska spelen in, vilket gjorde att han inte fick möjlighet att delta i något stort mästerskap. 1943 turnerade Gunder Hägg i USA och vann sex av de sju lopp som han ställde upp i. Gunder the wonder, utsågs till världens främste idrottsman av nyhetsbyrån AP. 1942 tilldelades han Svenska Dagbladets guldmedalj. År 1946 hade han världsrekord på alla de sju sträckor som det tävlades i, från 1500 till 5000 meter. Samma år blev Gunder Hägg tyvärr diskad på livstid, eftersom han tagit emot prispengar och därmed brutit mot amatörreglerna.

Boken 101 historiska svenskar tar oss med på en spännande resa genom 800 år. Här framträder många intressanta människor, som tillsammans skapar en berättelse om Sverige. Boken vänder sig till alla kategorier av läsare med intresse för personhistoria.Behövs det en sådan här bok, när det är så lätt att finna information i dagens datavärld? Ja – det gör det. Författarna har genom hårt researcharbete plockat ut intressanta och bortglömda personer och återgett deras livsberättelser i minibiografier. Boken är lättläst och väcker intresse. Ingen av de personer som beskrivs i boken lever i dag.Seved Johansson

Bok: 101 historiska svenskar

Författare: Lars Edling och Sara Griberg

Förlag: Historiska Media

År: 2016