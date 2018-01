Anna Erlandssons nya film får premiär på Göteborgs filmfestival

Filmaren och konstnären Anna Erlandsson, Rödön, är nu klar för Göteborgs filmfestival med filmen "Mattpiskerskan". Filmen, som premiärvisas på festivalen beskrivs filmen på följande vis:

"Vilka prestationer värderar vi i samhället och är det bara inom sportvärlden man har nytta av en bra swing? Kanske är det farmor, ”mattpiskerskan”, som är tidernas bästa idrottare? Anna Erlandsson återvänder till festivalen med en lika smart som humoristisk historierevision i animationsform."

Erlandssons film visas tillsammans med fem andra kortfilmer under rubriken "Through Time and Space". Göteborgs filmfestival äger rum mellan 26 januari och 5 februari.

Erlandsson vann 2005 en Guldbagge för animerade filmen "Glenn – the great runner" som "Bästa kortfilm".