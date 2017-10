Annika Norlin får 1,3 miljoner i långtidsstipendie

Den totala stipendiesumman under 10 år blir cirka 1,3 miljoner kronor till varje stipendiat.

"De här stipendierna innebär att över fyrtio konstnärer kommer att få en ekonomisk grundtrygghet över lång tid så att de får möjlighet att vidareutveckla sina konstnärskap", säger Gunilla Kindstrand, ordförande i Konstnärsnämndens styrelse i ett pressmeddelande. Annika Norlin är mer känd under sina pseudonymer Hello Saferide och Säkert. Hennes senaste album "Däggdjur" släpptes tidigare i år. Musikern och poeten Mattias Alkberg har ett förflutet som sångare i det inflytelserika bandet The Bear Quartet och har rönt framgångar som soloartist. Bland de övriga stipendiaterna finns bland andra filmregissören Lisa Langseth, aktuell med långfilmen "Euforia" med Alicia Vikander, filmaren Magnus Gertten, som gjort dokumentärerna "Tusen bitar" och "Den unge Zlatan" och konstnären Jonas Dahlberg, som låg bakom "Memory wound", det icke genomförda minnesmärket efter terrordåden på Utøya.

Fakta: Alla stipendier

Bild och form: Bianca Maria Barmen, Tobias Bernstrup, Jonas Dahlberg, Castello Hansen, Kristina Matousch, Kazuyo Nomura, Julia Peirone, Johanna Röjgård Sjöberg, Per B Sundberg, Johan Zetterquist, Christine Ödlund

Musik: Mattias Alkberg, Dan Berglund, Britta Byström, Hanna Hartman, Martin Hederos, Gunnar Idenstam, Sofia Jannok, Olov Johansson, Annika Norlin, Raymond Strid

Teater: Nasrin Barati, Eva-Lena Everman, Per Grytt, Karin Holmberg, Erik Holmström, Zeljanko Santrac, Annika Silkeberg.

Dans: Jefta van Dinther, Jhaonna Johansson, Jeanette Langert, Rani Nair, Stina Nyberg, Ola Stinnerbom, Björn Säfsten, Charlotta Öfverholm

Film: Magnus Gertten, Goran Kapetanovic, Lisa Langseth, Niki Lindroth Von Bahr, Tora Mkandawire Mårtens, Johannes Nilsson Stjärne, Gabriela Pichler, Nima Sarvestani