Artisten Elias hamnade på den svenska dansscenen - sjunger med Cullbergbaletten

"Let's start a revolution, how beautiful it is!" lyder den återkommande textraden i Elias genombrottslåt som slog an något hos den svenskholländske koreografen Jefta van Dinther. Liksom de stora musikfestivalerna före honom kontaktade han Elias, vars uttrycksfulla soulröst nu ackompanjerar Cullbergbalettens dansare i en koreografi som gör varje person till huvudperson, "protagonist".

Att Elias Sahlin som han egentligen heter skulle bli en del av en modern dansföreställning var något som han aldrig hade kunnat föreställa sig.

– Nej, Gud vad jag inte trodde det. Det här är så kul.

– Dansen är så konkret på ett vis, så fysisk och kraftfull. Jag blir verkligen lätt berörd. Sång, dans och musik är ju en helhet som är sjukt tilltalande.

För Elias, bland annat skolad i Tensta gospelkör, är sammanhanget lika nytt som fantastiskt. Även om han har dansare i sina musikvideor har han aldrig tidigare jobbat med en dansföreställning. Koreografen Jefta van Dinther har å sin sida för första gången skrivit texter. Och Cullbergbalettens dansare fick lektioner av en sångpedagog för att tillsammans med Elias kunna sjunga in just låten "Revolution" a capella.

Annars är det Elias som står för den inspelade sången och berättarrösten.

– Föreställningen handlar om individen i stunder av mörker, om det vackraste men också fulaste hos människan, om att våga blotta det och stå ut med det. Men det handlar också om en strävan och längtan efter något större, säger han.

Elias fick vara med på Cullbergbalettens repetitioner och brevväxlade sedan med Jefta van Dinther om texterna.

– Jag och Jefta möttes i det här sökandet efter något som kan fylla tomrummet och komma i väg från det här mörkret som existerar i en. Vi hade väldigt mycket gemensamt, det var häftigt.

Fakta: "Protagonist"

Sverigepremiär: På Dansens hus i Stockholm den 23 november. Ges även 24 och 25 på samma scen. Den 26 januari ges föreställningen på Norrlandsoperan i Umeå.

Koreografi: Jefta van Dinther.

Musik: David Kiers.