Författarintervju: Mördarsekten i tonårsflickans ögon

Jo, hon var fullt medveten om att hennes bok skulle beskrivas som "spekulativ" och kritiseras för att den har inspirerats av en av 1900-talets mest uppslitande händelser. De fem mord som begicks av Mansonfamiljen den 8 september 1969, där den höggravida skådespelerskan Sharon Tate var ett av offren, tillhör fortfarande de mest omskrivna kriminalfallen i världen.

– För mig är all fiktion spekulativ – av ren nödvändighet. I nästan all skönlitteratur sätter sig författaren in i en annan människas tankar, vilket ju i sig är en lögn. Det finns ingen konflikt i att skriva något som hämtar inspiration från verkliga livet, det är vad skönlitterära författare gör. Men det var viktigt för mig att inte göra brottet ännu mer skrämmande eller sensationellt, jag ville i stället låta de psykologiska aspekterna stå i förgrunden i boken, säger hon.

"Flickorna" är inte heller en skildring av Charles Manson. Emma Cline ville inte reproducera den trötta, men fortfarande gångbara medieklichén om den gåtfulle sektledaren vars karisma fick unga kvinnor att lämna allt för att följa honom. Den fiktiva berättelsen kretsar i stället kring 14-åriga Evie Boyd, en ganska vanlig tonåring vars föräldrar nyligen har skilt sig. En dag stöter hon av en slump ihop med en flock unga kvinnor, vars oblyga och fria beteende väcker hennes uppmärksamhet.

– Tonårsflickor är på många sätt den del av befolkningen som har minst tillgång till makt och ofta beskrivs helt utan komplexitet. Det är väldigt enkelt att avfärda dem. Men jag är otroligt intresserad av det arbete som det innebär att vara flicka, av den där känslan av att förbereda sig för och vänta på något, vilket jag inte tror är en lika stor del av livet för tonårspojkar.

Hon väger sina ord noggrant, delvis på grund av jetlag, delvis eftersom hon har gjort många intervjuer den senaste tiden. Ända sedan det för nästan två år sedan började ryktas om att ett förlag hade betalat två miljoner dollar i förskott för en 25-årig författares debutroman har Emma Cline varit ett hett byte för pressen. Nu befinner hon sig på en turné mellan åtta länder för att prata om boken. I Sverige stannar hon i drygt 24 timmar.

– Det är lite tråkigt att inte hinna se något på platserna jag besöker, men min syster som har följt med hit tar bilder och visar mig allt hon har sett på dagarna, berättar hon med en kombination av ett leende och en suck.

Hon befinner sig ganska långt från det liv hon levde innan boken gavs ut och "The girl with the dragon tattoo"-producenten Scott Rudin köpte filmrättigheterna till den. "Flickorna" skrevs i ett skjul på en kompis bakgård i Brooklyn, ett ställe som var tillräckligt billigt och isolerat från omvärlden för att fungera som skrivarstuga.

– Det finns en diametral motsättning här: Skrivandet är så privat och inåtvänt och att sedan plötsligt vara ett publikt ansikte, att göra intervjuer och bli recenserad är en väldigt konstig aspekt av författarskapet som ingen förbereder en för. Det är väldigt onaturligt för någon som har en författares lynne.

Tvetydigheter fascinerar henne å andra sidan. Att familjeflickan Evie dras in i en sektliknande gemenskap, att hon så till den grad attraheras av det rebelliska och frigjorda hos de främmande unga kvinnorna att hon nästan blir medhjälpare till ett massmord är ingen slump.

– Dubbeltydighet är det som intresserar mig allra mest, särskilt moralisk sådan. Evie, som till slut inte deltar i morden, får inte någon yttre bestraffning utan i stället en inre. Hade hon straffats av samhället hade det nästan kunnat upplevas som en lättnad, men hon måste leva i detta mörka psykologiska ögonblick resten av livet, säger Emma Cline.