Susanne Holmlund: Läs högt för barnen - bättre fredagsmys finns inte

Och det är förstås bra att barn får böcker. Men det räcker inte med att vi vuxna köper dem och lämnar initiativet att läsa till barnen.

Sådana grepp brukar genomskådas. Barn är inte dumma, och de vet att den som verkligen menar att läsning är viktig är den som också ger av sitt eget engagemang. I dag betyder det tid snarare än pengar. Den vuxne som vill slå ett slag för läsning bör lägga tid på att läsa själv - och framför allt läsa tillsammans med barnet. Högläsning är nytta, nöje, avkoppling, koncentrationsövning och gemenskap på hög nivå.

Att högläsa en saga är något helt annat än att lämna läsningen till en berättarröst via datorn eller en ljudboks-cd. Det är en stund av närhet, stillhet och gemenskap över en berättelse som sedan blir både barnets och den vuxnes egendom. En stund då man tillsammans kryper in i en annan värld och lämnar allt annat utanför, en stund då man kan stanna upp och reflektera över ord och bilder man hört och sett, och kanske över annat också som behöver pratas om och som lockats till ytan av vad man just läst.

Högläsning är ett utmärkt kvällsmys. Duka upp fika, välj bok tillsammans och läs ett kapitel var, eller ta olika roller i boken. Mina barn var vuxna när vi högläste den sista boken för varandra. Det var en humorbok, vi skrattade tillsammans, och än i dag kan vi relatera till karaktärerna i våra samtal. Boken har blivit en kulturell referens över generationsgränsen.

Tycker du att du läser dåligt jämfört med ljudböckernas proffs? Det tycker säkert inte barnet. Med en anonym, inspelad berättarröst får man ingen gemenskap. Den kan inte svara på frågor, samtala, reagera. Den kan inte sitta nära, sprida värme och böja huvudet över samma bilder som barnet. I ljudboken får man berättelsen och dess kvalitéer, men man missar kringeffekterna, kontakten. Det blir opersonligt, som om en robot skulle mata och byta blöjor på ettåringen.

I dag får alltför många barn gå och lägga sig utan en godnattsaga, som en vuxen läser och som hjälper dem att slappna av och somna gott. Kanske någon spännande berättelse, som ändå inte blir läskig för att den bärs fram av en älskad röst och man möter det skrämmiga tillsammans. Eller kanske den där boken man som liten vill höra om och om igen, och kan så väl att ögonen ramlar ihop redan när det är ett par sidor kvar.

Det är att somna tryggt.

