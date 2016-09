Bra läsning, eländigt ö-väder

Peter Mays Lewis-trilogi har varit några av de senaste säsongernas bästa läsning. I ett kargt och ogästvänligt landskap har May skapat både liv och död till en spännande helhet.

Nu byter han miljö, och stannar samtidigt i välbekanta trakter. Entry Island är ett isolerat ö-samhälle utanför kusten i Quebec i Kanada. När ett mord begås skickas en grupp kriminalare från Montreal för att utreda. Entry Island är en engelsktalande enklav i fransktalande Quebec så Sime McKenzie skickas med som utredare och tolk. Han är mitt uppe i en plågsam skilsmässa och har sömnsvårigheter. Det blir inte bättre av att hans fru är kriminaltekniker och en av dem som skickas till Entry Island.

Peter May berättar två parallella historier, mordet i nutid och Sime McKenzies släkthistoria som hemsöker honom under sömnlösa nätter. Två brott som i slutänden har likheter. Eländigt väder, som vanligt med May, bra läsning, som vanligt med May.

PER ÅHLIN