Carl-Göran Ekerwald är en mästarnas mästare i konsten att berätta

Men det var säkert det tiodubbla antalet som önskat att de också fått lyssna på denna enligt mitt tycke Jämtlands i särklass största kulturpersonlighet och mästerliga berättare. Men denna lokal i biblioteket sväljer ju inte mer än de antal vi var. En total felbedömning att denna lokal skulle räcka till denna föreläsning. Vet inte hur många jag träffat sista veckan som önskat att de fått tag i biljetter, och även i caféet under lördagen träffade jag människor som hoppades men inte kom in.

Jag känner mig ytterst privilegierad som än en gång fått möjlighet att lyssna till denna mästarnas mästare i konsten att berätta. Att han trollbinder sin publik är bara förnamnet. Han förtrollar sin publik med sitt berättande om allt från uppväxten i Jämtlands Änge till hur han som inackorderad i Östersund bodde i olika värdfamiljer, och där han efter mer än 80 år fortfarande minns namnen på var och en, och deras egenheter som personer.

Om hur hans far var chef för en frökläckningsanstalt här i Östersund innan han blev skogvaktare i Offerdal. Då var man kanske mera förutseende i skogsfrågor än man är idag, att skog måste återplanteras träd för träd, och man skulle vara självförsörjande vad gäller den tall- och granplant som i framtiden skulle ge ny skog.

Sedan berättelsen om vilka villkor hans mor och far ställde när de köpte ett piano av Piano-Persson, att sonen under sin tid i staden, dagligen skulle få komma in i pianoaffären och spela både på pianon och flygeln som fanns där. Det fick han. Och Piano-Persson, som han sa, berättade att nyckeln ligger under mattan "så det är bara att gå in och spela när du vill, när som helst". Vilket han också gjorde.

Men en gång då han tagit med sig en kvinnlig beundrare vid spelningen kom helt överraskande denne Piano-Persson in som snabbt förklarade att han bara skulle hämta ett papper och bad om ursäkt att han störde - i sin egen affär. Att här på något sätt i denna text ens försöka återge Carl-Görans Ekerwalds mästerligt framförda berättelser där han ena sekunden brister ut i skratt och i nästa sekund helt allvarligt berättar vidare vore närmast att beteckna som ett helgerån.

Men så är det inte vem som helst som står där framme och berättar. Det är en i hela Sverige välkänd författare och person som det för bara någon vecka sedan i tv:s kulturkanal visades ett långt program om. Då satt han modell framför en skulptris som formade hans huvud, som sedan skulle gjutas i brons. Denne skogvaktarens son från Offerdal.

Jan-Eric Håkansson