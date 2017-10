Det här händer i veckan: Veckans kulturtips

Vad: "Olof Wretling - Diagnoserna i mitt liv". Musik av och med Algesten. En av landets populäraste komiker och berättare Olof Wretling (Mammas Nya Kille, Klungan) åker ut på turné med sin humoristiska och kritikerrosade berättarföreställning "Diagnoserna i mitt liv". Föreställningen handlar om vad som är normalt och inte och vårt behov av att diagnostisera varandra. Med sig på scen har Olof musikern Jakob Nyström (Algesten, Isolation Years) som specialskrivit musiken till föreställningen. "Diagnoserna i mitt liv" är en liveversion av Olof Wretlings uppmärksammade och hyllade Vinter i P1-program.

Var: OSD, Östersund

När: torsdag 2 november

Hur: Biljetter köps via ticketmaster

Vad: Barfota Jazzmen. Barfota Jazzmen från Västernorrland bildades 1973 och anses som ett av de bästa banden i världen när det gäller New Orleansmusik och har gjort sig internationellt kända som skickliga uttolkare av de olika musikstilar som kom att bilda grund för New Orleansjazzen.

Var: Gamla Teatern Östersund

När: torsdag 2 november 19.30

Hur: Biljetter köps av Jazz i Jemtland

Vad: Bli en Booktuber. Två-dagars workshop i att bli en ”booktuber” – alltså en youtuber som pratar om böcker. Deltagarna får boktips från bibliotekspersonal, en inspirationsföreläsning av youtubern Erik Edler och praktisk handledning av filmpedagogerna Clara Bodén och Robin Lundberg. Filmerna som produceras kan antingen läggas upp på deltagarnas egna Youtubekanaler, eller på Regional biblioteksverksamhets kanal. Alla 8 kommuner i Jämtland Härjedalen erbjuds lovaktiviteten, först ut är Härjedalens och Strömsunds kommuner under läslovet vecka 44. Syftet är att erbjuda en kreativ lovaktivitet som kan förena intresset för filmskapande med läsning, att nå ungdomar som vanligtvis inte är aktiva biblioteksbesökare, samt att visa redan läsande ungdomar den stora gemenskap som Booktube är.

Var: Strömsund och Sveg

När: 1-2 november vecka 44 i Strömsund. Aktiviteterna i Sveg avslutas idag 31 oktober.

Hur: Fritt inträde.

Vad: Filmfestival i Valsjöbyn. Bio Valsjövallen visar filmer under 3 dagar. Filmerna “Kingsman: the golden circle” visas på fredag 18.00 och följs av “Det” 21.00. På lördagen visas “Lego Ninjago Movie” 18.00 och “Thor: Ragnarök” 16.00. Filmfestivalen i Valsjöbyn avslutas med söndagens visning av “Home again - När kärleken flyttar in” klockan 16.00. Innan dess visas också “My little pony - the movie” klockan 13 på söndagen.

Var: Varglyan, Valsjöbyn

När: 3 november till 5 november

Hur: Biljetter köps i dörren. Biljettpris: 100 kronor för vuxen, 80 för barn.

Vad: Sagostund på ryska. Vid fyra tillfällen under hösten erbjuds sagostunder på ryska på Östersunds bibliotek i Blå rummet.

Var: Östersunds bibliotek

När: 5 november

Hur: Fritt inträde.

Vad: "Bläck eller blod". Riksteatern. Musikal med Anders Ekborg ch Lina Englund. Sverige år 1789. Gustav III skräms av franska nyheter om revolution. Han gör sig enväldig och tystar all kritik, det får adeln att rasa och tala om republik. På sitt gods startar baron Rutger Macklean en egen svensk revolution med djärva jordbruksreformer och bildning. Husan Kajsa blir förtjust i både förnyelsen och den unge magistern Samuel, vars lära tänder hopp om böndernas frihet i en jämlik värld. Baronens hetsige släkting Adolph Ribbing vill ta till väpnad revolt för att störta kungen. Alla är de eniga i att Sverige måste dras in i upplysningens tidevarv – med bläck eller blod!

Var: OSD, Östersund

När: 5 november

Hur: Biljetter köps av Scenkonst Östersund.