Fia Gulliksson och Kajsa-Tuva Werner får klartecken för ny mat- och konstfestival på Frösö park

Festivalen går under namnet "crEATive pARTy in the Park" och är ett samarbete mellan Östersunds kommun, konsthallen Lat 63, Surfbukten, Arenabolaget och Quality Hotell Frösö Park. Initiativtagare är konstnären Kajsa Tuva Werner, arrangören Fabienne Thieler och hedersdoktorn Fia Gulliksson.

Den nya festivalen äger rum veckan innan midsommar och är både en dagsfestival och kvällsevenemang med start 17 juni.

– Visionen är att vi kan skapa en av Europas mest spännande "Wildernessfestival" med hållbar mat, natur och kultur som ryggrad, berättar Fia Gulliksson.

Gulliksson och Werner har tidigare samarbetat och startat restaurang Jazzköket tillsammans. Arrangörerna beskriver festivalen som en konst- och matfylld dag med pop up-krogar, brödfestival och mathantverk som på kvällen blir ett kulturkalas med musikaliska och konstnärliga inslag.

Klart är att det blir en 24-timmars gratisfestival och redan inbokade utställare är de stora lokala mataktörerna Eldrimner, Big lake coffee, Jazzköket och Brunkullans te liksom festivalgrannen Frösö handtryck.