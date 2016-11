Här är konserterna som ger dig julstämning i advent

Listan är inte fullständig, och vi garderar oss för eventuella felskrivningar.

26/11 Gåxsjö kyrkokör och Hammerdals sångförening med bland andra Bengt-Eric Norlén och Anders Nilsson i Hammerdals kyrka 18.00

26/11 Karl-Fredriks kammarkör i Sunne kyrka 18.00

26/11 Kvitsles ungdomskör i Ankarede 16.00

27/11 BB Gospel Choir och Archi Jamt i Gamla kyrkan i Östersund 15.00

27/11 BB Gospel Choir och Archi Jamt i i Häggenås kyrka 19.00

29/11 Decibel i Stora Kyrkan Östersund 19.00

30/11 "Mitt vinterland" med Roger Pontare på OSD 19.00

30/11 Karl-Fredriks kammarkör i Marielundskyrkan 19.00

30/11 Caming gospel och Roger Pontare på OSD i Östersund 19.00

3/12 Doug Seegers, Ellen Sundberg och Undersåkerskören på Stora scenen, Jamtli i Östersund 18.30

5/12 Doug Seegers i Ragunda kyrka, Hammarstrand 19.00

6/12 Rock-&Popkör 65+ med gästartist Kingen på Gamla Teatern 19.00

8/12 Stugun-Borgvattnets kör i Stuguns kyrka klockan 19.00

9/12 Stugun-Borgvattnets kör i Borgvattnets kyrka 19.00

10/12 Cantilenakören med Archi Jamt i Stora kyrkan i Östersund 19.00

11/12 Isabelle Pedersen och Agnes Olsson i Jamtli kapell 14.00

11/12 Mörsilskören med Hallenkörer och Triakel i Mörsils kyrka 19.00

11/12 Undersåkerskören i Undersåkers kyrka klockan 16.00 och 19.00

11/12 Torvallakören i Heliga ljusets kyrka 18.00

11/12 Kauneimmat joululaulut- De vackraste julsångerna på finska i Hornsbergskyrkan 15.00

12/12 Sofia Karlsson och Martin Hederos på Gamla teatern 19.30

13/12 Jämtlands Gymnasiums musikesteter i Stora kyrkan i Östersund 19.00

13/12 Frösö vokal i Hornsbergskyrkan 19.00

13/12 "I Juletid" med Christer Sjögren, Magnus Johansson och Marcus Ubeda i Bergs kyrka 19.30

14/12 Luciatåg med Tuttifrutti- och Ceciliakören Hornsbergskyrkan 17.30

14/12 "I Juletid" med Christer Sjögren, Magnus Johansson och Marcus Ubeda på Frösö park 19.30

15/12 Octava i Wargentinskolans aula 19.00

17/12 Gåxsjö kyrkokör, Hammerdals sångförening och Ovikens kammarorkester i Gåxsjö kyrka 18.00

17/12 Barock julkonsert med Östersunds församlings körer, Östersunds Orkesterförening, Dan Laurin, Dohyo Sol i Stora kyrkan 18:00

17/12 Mamas and the Papas med Monica Törnqvist i Hornsbergskyrkan 18.00

17/12 Mamas and the Papas med Monica Törnqvist i Hornsbergskyrkan 20.30

18/12 Näskottkören i Näskotts kyrka, Kingsta 16.00

18/12 Näskottkören i Näskotts kyrka, Kingsta 19.00

18/12 Jämtlands musikskolas just for fun-körer och The rockin pots på Gamla teatern 18.00

18/12 Frösö Gospel i Gamla kyrkan 12:00

18/12 Frösö Gospel i Hornsbergskyrkan 18.00

18/12 Bräckekören i Bräcke kyrka 18.00

20/12 Hällesjö-Håsjö-kören i Håsjö nya kyrka 19.00

20/12 Frösö kyrkokör och Frösökören med Angelika Lindahl i Hornsbergskyrkan 19.00