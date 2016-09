Jazz i Jemtland-hösten är i full gång: "Intresset för jazz aldrig varit så stort som nu"

De är inne på det 48:onde året som förening och den gamle trumslagaren Stig Sjöberg är en av dem som hängt med länge genom att ha varit med i föreningen i omgångar sedan 70-talet.

– Tidigare var jazzmusiken den musik man dansade till innan dansbandsmusiken tog över. Så Jazz i Jemtland startades 1968 för att jazzmusiken inte skulle dö ut.

Han lutar sig över höstens spelschema och tittar sedan upp på Bo Cederberg, som även han är med i styrelsen sedan många år. De gör allt jobb ideellt, vartenda öre de får in går till spelningarna. Man kan ju undra vad det är som driver dem, som det så fint brukar heta.

– Nej men det är ju intresset för musiken, säger Stig utan betänketid.

Bokar ni spelningar ni själva vill se?

– Nej, man vet ju vad som går hem. Sedan samarbetar vi ju med kusten och jazzföreningarna i Sundsvall, Härnösand, Hudiksvall och Örnsköldsvik. På så sätt får musikerna flera spelningar i samma område, säger han.

Hur ser intresset för jazzmusiken i länet ut?

– Det har aldrig varit så stort som nu kan man säga. Det är mycket folk på spelningarna och vi har ökat vårt medlemsantal till närmare 400, säger Bo.

Vad är den mest minnesvärda spelning ni haft?

– Israeliskan Anat Cohen, säger Bo, medan Stig har svårt att välja.

De berättar att Jazz i Jemtland har ökat antalet internationella akter de senaste två åren. Många artister har kommit från USA och Israel.

– Och så har vi satsat på kvinnliga musiker för att göra det mer jämställt, säger Bo och berättar att det är ett initiativ från Jazzförbundet.

Jazzföreningen har dessutom inlett ett samarbete med Östersunds kommunala musikskola. Det innebär att konserten med Zoltán csörsz trio inleds med en konsert av elevernas orkester.

I övrigt ser de två jazzveteranerna fram emot en späckad höst med allt från Björkologi där Stina Agustsdottir och Anna Greta Sigurdardottir jazzar upp Björks musik och Peter Asplunds fängslande scenkaraktär till "trad swing" med Europatoppbandet Second line jazz band.

Så här ser höstens spelschema ut:

Onsdag 21 september Nordic caribbean orchestra, Gamla teatern Tisdag 27 september Stockholm jazz orchestra (SJO), Gamla teatern Onsdag 5 oktober Second line jazz band, Movitz Torsdag 13 oktober Zoltán csörsz trio, Gamla teatern Torsdag 27 oktober The New York jazz exchange, Movitz Torsdag 10 november Peter Asplund aspiration, Gamla teaternTorsdag 1 december Björkologi, Movitz

Alla föreställningar börjar klockan 19.30 och innan föreställningarna dukas det upp med jazzbuffé.

Elever på Birka folkhögskola och kommunala musikskolan går in gratis som alltid.