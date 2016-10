Jazzköket och Bohlin vill göra måndagar festliga med föreläsningar

Namnet är "We like mondays". En ordlek med den makabra förklaringen Brenda Ann Spencers gav efter att ha skjutit ihjäl rektorn, vaktmästaren och elva barn på sin skola, Cleveland Elementary School 1979 . Hon ska ha sagt: "I don't like Mondays. This livens up the day". The Boomtown rats gjorde sedan låten som gjort uttrycket vida känt: "I don't like Mondays".

Men nu vänder alltså Jazzköket och Lars Bohlin på uttrycket och livar upp veckans första dag med We like Mondays. Under hösten och våren är restaurangen en plats för intima nytänkande föreläsningar.

– Jag har i många år velat bjuda in bra personligheter till samtal, berättar Lars Bohlin.

De första gästerna är arkitekten Shideh Shayegan den 24 oktober, journalisten och författaren Åsa Avdic 21 november och stadsbyggnadsdebattören Ola Andersson 12 december. Vårens gäster är inte riktigt klara, men redan inbokade är sportjournalisten Erik Niva , Undersåkersboende museichefen Lars Nittve och Lars Strannegård, professor och rektor på Handelshögskolan.

– Det handlar helt och hållet om vilka jag vill träffa, menar Bohlin.

Måndagar är den dag då Jazzköket svävar ut från att bara vara restaurang. Andra måndagar hålls quiz och stand up. Nu läggs föreläsningar till i måndagsrepertoaren.

– Vi har bett alla att hålla en annan ton än vid vanliga föreläsningar.

Jazzkökets Kristoffer Andersson håller med.

– Här kommer ingen och hoppar fram från ett skynke och håller sitt föredrag och försvinner sedan.

– Jag vill att man ska kunna avbryta med frågor och ha en dialog. Vi kallar det inte föreläsning utan talks, säger Lars Bohlin.

Varför man just hamnat på Jazzköket bygger på Kristoffer Anderssons pepp.

– Vi ville skapa något i restaurangmiljö. Istället för att ställa upp något i en konferenslokal så har vi här en helt annan atmosfär. Här finns tillgång till käk. Och Jazzköket är inte bara en jazzscen, vi vill vara en kulturell scen.

Och Lars Bohlin har satt ribban högt.

– Kan vi få hit Nittve så har vi bordet dukat. Det känns så äkta att bjuda på. Vi har också försökt få hit Nobels litteraturpristagare. Men han verkar inte kunna på måndagar, skrattar Lars Bohlin.